Trump bekeményített: sarokba szorítja Putyint

Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy az orosz gazdaságot hamarosan „szankciók” fogják sújtani. Trump azt mondta, az új intézkedéscsomag nyomást gyakorol majd a bankokra, az olajszektorra és a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre.
„A szankciók keményen fogják sújtani a bankokat, és köze lesz az olajhoz és a vámokhoz is” – mondta Trump, amikor arról kérdezték, hogy mit ért Oroszországra nehezedő nyomás alatt.

putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Sarokba szorítják Putyint

Korábban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kijelentette, hogy az Európai Unió szeptember 15-én új oroszellenes szankciócsomagot terjeszt elő. Szerinte az intézkedések, amelyeket Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve dolgoztak ki, „kolosszális nyomást gyakorolnak Oroszországra”. 

A korlátozások célja, hogy „rákényszerítsék” Moszkvát a tűzszünet elfogadására.

Szeptember 12-én reggel Nagy-Britannia és Japán kibővítette szankciós listáját. A brit kormány 30 tétellel bővítette a listákat. A korlátozások többek között a Szovjetunió 50. évfordulójáról elnevezett Brjanszki Vegyi Üzemet és az Anozit vegyipari vállalatot érintették. A japán kormány 48 orosz szervezetre és 14 személyre vetett ki szankciókat.

