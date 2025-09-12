Trump bekeményített: sarokba szorítja Putyint

„A szankciók keményen fogják sújtani a bankokat, és köze lesz az olajhoz és a vámokhoz is” – mondta Trump, amikor arról kérdezték, hogy mit ért Oroszországra nehezedő nyomás alatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Sarokba szorítják Putyint

Korábban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kijelentette, hogy az Európai Unió szeptember 15-én új oroszellenes szankciócsomagot terjeszt elő. Szerinte az intézkedések, amelyeket Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve dolgoztak ki, „kolosszális nyomást gyakorolnak Oroszországra”.

A korlátozások célja, hogy „rákényszerítsék” Moszkvát a tűzszünet elfogadására.

Szeptember 12-én reggel Nagy-Britannia és Japán kibővítette szankciós listáját. A brit kormány 30 tétellel bővítette a listákat. A korlátozások többek között a Szovjetunió 50. évfordulójáról elnevezett Brjanszki Vegyi Üzemet és az Anozit vegyipari vállalatot érintették. A japán kormány 48 orosz szervezetre és 14 személyre vetett ki szankciókat.