Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szeptember 5-én közölte, hogy a közeljövőben ismét találkozhat egymással Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Mint mondta, a két ország között folyamatosak a munkakapcsolatok, és ha szükséges, a csúcstalálkozót „nagyon gyorsan” is meg lehet szervezni.

Peszkov hozzátette: Moszkva és Washington érdekei egy ponton találkoznak, amennyiben az amerikai elnök valóban képes előmozdítani az ukrajnai konfliktus politikai és diplomáciai rendezését.

A két vezető legutóbb augusztus 15-én találkozott az alaszkai Anchorage-ban. Az esemény után Putyin kiemelte Trump elkötelezettségét a békés megoldás keresése mellett, míg az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte a tárgyalásokat, és elégedetten nyilatkozott a hangulatról.

A mostani nyilatkozat szerint a világpolitikai helyzet gyors változásai miatt újabb csúcstalálkozó akár napokon belül is létrejöhet, amely sorsdöntő lehet az ukrajnai háború jövője szempontjából - írja az Izvesztija.