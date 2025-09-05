Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

orosz-ukrán háború

Most érkezett! Putyin-Trump találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

1 órája
A Kreml szóvivője szerint rövid időn belül sor kerülhet a második Putyin–Trump-csúcstalálkozóra. Moszkva abban bízik, hogy az amerikai elnök kulcsszerepet játszhat az ukrajnai válság békés rendezésében.
orosz-ukrán háborúTrumpPutyin

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szeptember 5-én közölte, hogy a közeljövőben ismét találkozhat egymással Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Mint mondta, a két ország között folyamatosak a munkakapcsolatok, és ha szükséges, a csúcstalálkozót „nagyon gyorsan” is meg lehet szervezni.

Peszkov hozzátette: Moszkva és Washington érdekei egy ponton találkoznak, amennyiben az amerikai elnök valóban képes előmozdítani az ukrajnai konfliktus politikai és diplomáciai rendezését.

A két vezető legutóbb augusztus 15-én találkozott az alaszkai Anchorage-ban. Az esemény után Putyin kiemelte Trump elkötelezettségét a békés megoldás keresése mellett, míg az amerikai elnök „nagyszerűnek” nevezte a tárgyalásokat, és elégedetten nyilatkozott a hangulatról.

A mostani nyilatkozat szerint a világpolitikai helyzet gyors változásai miatt újabb csúcstalálkozó akár napokon belül is létrejöhet, amely sorsdöntő lehet az ukrajnai háború jövője szempontjából - írja az Izvesztija.

 

Orosz-ukrán háború
