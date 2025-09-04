Putyin eddigi legszokatlanabb utazására nincsenek szavak

Vlagyimir Putyin orosz elnök vladivosztoki látogatása során szokatlan élményben részesült: az „Oroszország” Nemzeti Központban a legújabb fiatalos szlengekbe avatták be.

Az interaktív kiállítás egyik feladata azt mutatta meg, hogyan hangzik ugyanaz a mondat különböző nyelvi stílusokban. Az egyik példa szerint a hivatalos változat így szólt: „Lehet, hogy ez könnyű játék lesz”, a szlengverzió pedig: „Lehet, hogy ez egy chill menet lesz”.

Egy másik feladatban a kiállítás szervezői azt mutatták meg Putyinnak, hogyan fordítható le a fiatalok kifejezése: „Srácok, ez a probléma teljes cringe.” A semleges megfogalmazás erre: „Ez a probléma teljes abszurdum.”

A rövid, humoros gyakorlatról videó is készült, amelyet az orosz állami televízió műsorvezetője, Olga Szkabejeva osztott meg a közösségi médiában.

Az orosz elnök ezzel a könnyed programmal kezdte vladivosztoki látogatását, amelynek folytatásában már komolyabb tárgyalások és találkozók várják, többek között a Távol-Kelet fejlesztési kérdéseiről.