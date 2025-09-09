Brutális jelenet: maszkos banda rabolt ki egy ékszerüzletet

Hírlevél

Egy kaliforniai ékszerbolt vált célponttá, amikor több mint egy tucat maszkos támadó rohanta meg az üzletet egy szervezett rablás során. A rablás idején az idős tulajdonos megsérült, a bűnözők pedig több autóval menekültek el a helyszínről.
A biztonsági felvételeken jól látható, ahogy egy Ford Explorer terepjáró áttöri a bolt kirakatát, majd sötét ruhás, maszkos emberek rohannak be, feszítővasakkal összetörik a vitrinek üvegét, és elviszik az ékszereket. Az NBC NEWS információi szerint a rablás péntek délután történt San Joséban, a Kim Hưng Jewelry üzletben.

rablás
A rablás után a támadók több járművel menekültek el
Fotó: x/Henry K. Lee

A 88 éves tulajdonost fellökték, az üvegszilánkoktól megsérült, majd a kórházban sztrókot diagnosztizáltak nála. Vasárnap hazaengedték, de családja szerint már nem fog visszatérni az üzletbe.

A rendőrség tájékoztatása szerint legalább egy elkövetőnél fegyver is volt. A rablás után a támadók több járművel menekültek, és egyelőre szabadlábon vannak. 

Politikai vita a rablások miatt

Az eset újraélesztette a vitát Kaliforniában a bűnözés kezeléséről. Bár a hivatalos adatok szerint az államban csökkent a rablások és betörések száma, a helyi vezetők több forrást követelnek a bűnmegelőzésre. 

 

 

