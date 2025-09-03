Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

garnélarák

Ne egyen belőle! Ez az étel radioaktív

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Legalább kilenc amerikai államban kerülhetett forgalomba a radioaktív izotóppal szennyezett garnélarák augusztusban; az élelmiszert forgalamazó cégek visszahívták a terméket, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) pedig vizsgálatot indított az ügyben.
garnélarákvisszahívásradioaktív cézium

Több cég is visszahívott egyes garnélarák-terméket, miután az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) bejelentette, hogy kivizsgálja a radioaktív szennyezéssel kapcsolatos jelentéseket .

Radioaktív garnéla: orvos szerint nics ok az aggodalomra
Garnélarákot vásárol egy nő egy amerikai üzletben. (képünk illusztráció). A radioaktív garnélákat a terméket forgalmazó vállalatok visszahívják.
Fotó: BURGER / Phanie / Phanie via AFP

Az FDA eredetileg augusztus 19-én jelentette be, hogy azt javasolta a Walmartnak, hogy hívja vissza a Great Value márkájú, fagyasztott nyers garnélarákját, miután a Vám- és Határvédelem

 cézium-137 néven ismert radioaktív izotópot észlelt a szállítókonténerekben 

Los Angeles, Houston, Miami és Savannah (Georgia) kikötőiben. 

Az FDA ezután meg tudta erősíteni a Cs-137 jelenlétét egy panírozott garnélarák mintában. 

Mint kiderült, a termékeket a PT Bahari Makmur Sejati, egy BMS Foods néven működő indonéz vállalat dolgozta fel. 

Radioaktív garnéla - nincs ok az aggodalomra

Dr. Nate Wood a Yale Orvostudományi Egyetem igazgatója elmondta, hogy a Cs-137 izotóp garnélákban történő kimutatása „minden bizonnyal szokatlan helyzet”, de „nem feltétlenül annyira riasztó, mint amilyennek elsőre tűnik”.

A garnélában talált radioaktív Cs-137 szintje nagyon-nagyon alacsony volt

 – mondta Wood a HuffPostnak. 

Természetesen nem jó olyan élelmiszert fogyasztani, amely radioaktív fémekkel szennyezett. A radioaktív fémek nagy dózisban vagy hosszú ideig történő fogyasztása károsíthatja izmainkat, csontjainkat és szerveinket, valamint rákot okozhat.

Az FDA bejelentésében kijelentette, hogy a

 pozitív garnélarák-mintában körülbelül 68 becquerel/kilogramm radioaktivitást észlelt, ami az 1200 becquerel/kilogramm „származtatott beavatkozási szint” alatt van 

– ez az irányadó szint, amelyet annak meghatározására használnak, hogy mikor kell védőintézkedéseket fontolóra venni - írta a lap.

 

