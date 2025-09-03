Ne egyen belőle! Ez az étel radioaktív

Több cég is visszahívott egyes garnélarák-terméket, miután az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) bejelentette, hogy kivizsgálja a radioaktív szennyezéssel kapcsolatos jelentéseket .

Garnélarákot vásárol egy nő egy amerikai üzletben. (képünk illusztráció). A radioaktív garnélákat a terméket forgalmazó vállalatok visszahívják.

Fotó: BURGER / Phanie / Phanie via AFP

Az FDA eredetileg augusztus 19-én jelentette be, hogy azt javasolta a Walmartnak, hogy hívja vissza a Great Value márkájú, fagyasztott nyers garnélarákját, miután a Vám- és Határvédelem

cézium-137 néven ismert radioaktív izotópot észlelt a szállítókonténerekben

Los Angeles, Houston, Miami és Savannah (Georgia) kikötőiben.

Az FDA ezután meg tudta erősíteni a Cs-137 jelenlétét egy panírozott garnélarák mintában.

Mint kiderült, a termékeket a PT Bahari Makmur Sejati, egy BMS Foods néven működő indonéz vállalat dolgozta fel.

Radioaktív garnéla - nincs ok az aggodalomra

Dr. Nate Wood a Yale Orvostudományi Egyetem igazgatója elmondta, hogy a Cs-137 izotóp garnélákban történő kimutatása „minden bizonnyal szokatlan helyzet”, de „nem feltétlenül annyira riasztó, mint amilyennek elsőre tűnik”.

A garnélában talált radioaktív Cs-137 szintje nagyon-nagyon alacsony volt

– mondta Wood a HuffPostnak.

Természetesen nem jó olyan élelmiszert fogyasztani, amely radioaktív fémekkel szennyezett. A radioaktív fémek nagy dózisban vagy hosszú ideig történő fogyasztása károsíthatja izmainkat, csontjainkat és szerveinket, valamint rákot okozhat.

Az FDA bejelentésében kijelentette, hogy a

pozitív garnélarák-mintában körülbelül 68 becquerel/kilogramm radioaktivitást észlelt, ami az 1200 becquerel/kilogramm „származtatott beavatkozási szint” alatt van

– ez az irányadó szint, amelyet annak meghatározására használnak, hogy mikor kell védőintézkedéseket fontolóra venni - írta a lap.