Egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült elemeznie egy ősi rádiójelet, amely 10 milliárd éven át utazott az univerzumban – írja a Focus.de.

10 milliárd éves rádiójelet dekódoltak a kutatók, megdöbbentő az eredmény

A tudósok szerint az úgynevezett gyors rádiókitörés (Fast Radio Burst, FRB) csak néhány ezredmásodpercig tartott, mégis akkora energiát szabadított fel, mint amennyit a Nap fény formájában több nap alatt bocsát ki. Az elemzett rádiójel eredetét a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp segítségével azonosították, majd a James Webb Űrteleszkóp erősítette meg a forrást.

A tudósok úgy vélik, hogy a rádiójel forrása egy magnetár lehetett – egy rendkívül sűrű, erős mágneses mezővel rendelkező csillagmaradvány, amely egy szupernóva-robbanás után jött létre.

Az ausztrál Sydney-i Egyetem kutatója, Manisha Caleb vezette a vizsgálatot, amely kimutatta, hogy az FRB 20240304B nevű rádiójel vöröseltolódást mutat. Ez megerősíti, hogy az rádiókitörés 10 milliárd éve történt.