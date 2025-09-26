Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebukott: kiderült Zelenszkij aljas terve

rádiójel

10 milliárd éves rádiójelet dekódoltak a kutatók, megdöbbentő az eredmény

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nemzetközi kutatócsoport különleges felfedezést tett: sikerült megfejteniük egy 10 milliárd éves üzenetet az univerzumból. A rádiójel dekódolása segíthet megérteni a mágneses mezők jelenlétét az űrben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rádiójelfelfedezésuniverzum

Egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült elemeznie egy ősi rádiójelet, amely 10 milliárd éven át utazott az univerzumbanírja a Focus.de

10 milliárd éves rádiójelet dekódoltak a kutatók, megdöbbentő az eredmény
10 milliárd éves rádiójelet dekódoltak a kutatók, megdöbbentő az eredmény

A tudósok szerint az úgynevezett gyors rádiókitörés (Fast Radio Burst, FRB) csak néhány ezredmásodpercig tartott, mégis akkora energiát szabadított fel, mint amennyit a Nap fény formájában több nap alatt bocsát ki. Az elemzett rádiójel eredetét a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp segítségével azonosították, majd a James Webb Űrteleszkóp erősítette meg a forrást. 

A tudósok úgy vélik, hogy a rádiójel forrása egy magnetár lehetett – egy rendkívül sűrű, erős mágneses mezővel rendelkező csillagmaradvány, amely egy szupernóva-robbanás után jött létre. 

Az ausztrál Sydney-i Egyetem kutatója, Manisha Caleb vezette a vizsgálatot, amely kimutatta, hogy az FRB 20240304B nevű rádiójel vöröseltolódást mutat. Ez megerősíti, hogy az rádiókitörés 10 milliárd éve történt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!