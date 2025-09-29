Falból bújt elő és széttépte – patkány támadt egy kisbabára

Le Havre egyik szociális bérlakásában történt a drámai eset szombat éjjel. Egy rágcsáló a falat kirágva jutott be a gyerekszobába, ahol a két testvér – Ismaël (2,5 éves) és Ryan (4 éves) – aludt. Míg a nagyobbik fiú sértetlen maradt, öccsét brutális rágcsáló támadás érte álmában – írja a Sudinfo.
A kisfiú édesanyja reggel, 8 óra után kapcsolta fel a lámpát, ekkor szembesült a sokkoló látvánnyal. „Az ágy vérben úszott, a kisfiam arca, füle és keze sebes volt – mintha egy bűncselekmény helyszínét láttam volna” – mondta el a család közeli barátja, Trecy.
A tűzoltók azonnal kórházba szállították a kisfiút, ahol morfinnal csillapítják fájdalmait, és műtéti beavatkozásra készülnek. A támadás nyomai az orvosok szerint hosszú gyógyulási folyamatot vetítenek előre.
A lakóközösség felháborodott, hiszen nem ez az első panasz a rágcsálók miatt a szociális bérlakásokban. A tragédia után sokan sürgetik az épületek állapotának haladéktalan felülvizsgálatát.
A közel múltban egy Svéd családra támadt egy óriási patkány.