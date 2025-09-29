Falból bújt elő és széttépte – patkány támadt egy kisbabára

Le Havre egyik szociális bérlakásában történt a drámai eset szombat éjjel. Egy rágcsáló a falat kirágva jutott be a gyerekszobába, ahol a két testvér – Ismaël (2,5 éves) és Ryan (4 éves) – aludt. Míg a nagyobbik fiú sértetlen maradt, öccsét brutális rágcsáló támadás érte álmában – írja a Sudinfo.

A 2,5 éves kisfiút álmában érte a rágcsáló támadás, édesanyja vérbe borulva találta meg Fotó:Illusztráció/Unsplash

A kisfiú édesanyja reggel, 8 óra után kapcsolta fel a lámpát, ekkor szembesült a sokkoló látvánnyal. „Az ágy vérben úszott, a kisfiam arca, füle és keze sebes volt – mintha egy bűncselekmény helyszínét láttam volna” – mondta el a család közeli barátja, Trecy.

Rágcsáló támadás következményei: hosszú gyógyulás vár a kisfiúra

A tűzoltók azonnal kórházba szállították a kisfiút, ahol morfinnal csillapítják fájdalmait, és műtéti beavatkozásra készülnek. A támadás nyomai az orvosok szerint hosszú gyógyulási folyamatot vetítenek előre.

Felháborodás a lakók között

A lakóközösség felháborodott, hiszen nem ez az első panasz a rágcsálók miatt a szociális bérlakásokban. A tragédia után sokan sürgetik az épületek állapotának haladéktalan felülvizsgálatát.

A közel múltban egy Svéd családra támadt egy óriási patkány.