Ez mindent megváltoztat: megdöbbentő dolog derült ki az egyik legrettegettebb ráktípusról

A University of Texas MD Anderson Cancer Center kutatói kimutatták, hogy a cukrozott italokban található glükóz és fruktóz kombinációja elősegítheti a kolorektális rákos daganatok májáttéteinek kialakulását.

A rákkutatásban újabb fontos felfedezést tettek a szakemberek

A hatás mögött az úgynevezett SORD enzim áll, amely a cukoranyagcserét és a koleszterinszintézist is serkenti – mindkettő kedvez a daganat terjedésének. Meglepő módon a jelenség nem függött az elhízástól, vagyis a cukros italok akkor is káros hatást gyakorolhatnak, ha a beteg testsúlya normális. Ez fontos felismerés, hiszen eddig gyakran az elhízást tartották az egyik fő kockázati tényezőnek az ilyen típusú daganatok esetén – írja a Medicalxpress.

Egy enzim csökkentette a rák áttétképződését

A kutatásban azt is megfigyelték, hogy az SORD enzim gátlása jelentősen csökkentette az áttétképződést, még akkor is, ha a daganat továbbra is ki volt téve a cukros keveréknek. Ez alapján a szakemberek úgy vélik, hogy az enzim blokkolása új célpont lehet a kolorektális daganatok terápiájában. Továbbá felmerült annak lehetősége is, hogy a már régóta használt sztatinokat – amelyek a koleszterinszint szabályozására szolgálnak – új szerepben is alkalmazni lehetne: a daganatok áttéteinek megelőzésére. Mivel az áttétek kialakulása sokszor halálosabb következményekkel jár, mint maga az elsődleges daganat, minden olyan beavatkozás, ami késlelteti vagy gátolja ezt a folyamatot, életet menthet.

A kutatás eredményei alapján érdemes újraértékelni a cukros italok szerepét nemcsak a rák megelőzésében, hanem a már kialakult daganatok lefolyásának befolyásolásában is. A cukrozott üdítők és egyéb édesített termékek kerülése fontos lehet a daganatos betegek étrendjében – nem csak a kalóriatartalom, hanem a daganat biológiai viselkedésére gyakorolt hatás miatt is. A már kialakult vastagbélrák esetén különösen fontos lehet a cukros üdítők kerülése – nemcsak a megelőzés, hanem az áttétek lassítása érdekében is.