Oroszországban kifejlesztettek egy vakcinát, amely állítólag képes felvenni a harcot a rák ellen – írja a Lenta.ru.

Oroszország kifejlesztett egy rák elleni vakcinát (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az orosz rák elleni vakcina biztonságosnak és rendkívül hatékonynak bizonyult, használatra kész

– nyilatkozta Veronika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosi és Biológiai Ügynökség (FMBA) vezetője.

„2025 nyara végén benyújtottuk a dokumentumokat az Egészségügyi Minisztériumhoz, hogy engedélyt kapjunk a vakcina klinikai alkalmazására” – mondta.

Szkvorcova szerint a vakcinát több éve tesztelik. A preklinikai vizsgálatok kimutatták, hogy képes csökkenteni a daganat méretét és jelentősen – 60-80 százalékkal – lelassítani annak növekedését.

Az FMBA vezetője megjegyezte, hogy a vakcinát elsősorban a vastagbélrák kezelésére tesztelték.