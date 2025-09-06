Hírlevél

Oroszország kifejlesztett egy rák elleni vakcinát

Oroszország kifejlesztett egy vakcinát, mely komoly előrelépést jelenthet az orvostudományban. A rák elleni vakcina a kutatások szerint hatékonyan képes felvenni a harcot a rákos daganatokkal szemben.
Oroszországban kifejlesztettek egy vakcinát, amely állítólag képes felvenni a harcot a rák ellen – írja a Lenta.ru. 

Oroszország kifejlesztett egy rák elleni vakcinát (A kép illusztráció.)
Oroszország kifejlesztett egy rák elleni vakcinát (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az orosz rák elleni vakcina biztonságosnak és rendkívül hatékonynak bizonyult, használatra kész

– nyilatkozta Veronika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosi és Biológiai Ügynökség (FMBA) vezetője. 

„2025 nyara végén benyújtottuk a dokumentumokat az Egészségügyi Minisztériumhoz, hogy engedélyt kapjunk a vakcina klinikai alkalmazására” – mondta. 

Szkvorcova szerint a vakcinát több éve tesztelik. A preklinikai vizsgálatok kimutatták, hogy képes csökkenteni a daganat méretét és jelentősen – 60-80 százalékkal – lelassítani annak növekedését. 

Az FMBA vezetője megjegyezte, hogy a vakcinát elsősorban a vastagbélrák kezelésére tesztelték. 

 

