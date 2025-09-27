Óvóhelyre menekültek az emberek – újabb pusztító rakétacsapás Belgorodban

Újabb rakétatámadások érték az oroszországi Belgorod régiót. Vjacseszlav Gladkov kormányzó közölte, hogy Belgorod városában, a Belgorodi járásban és Sebekino körzetében rakétariadót rendeltek el. A lakosságot felszólították, hogy vonuljanak óvóhelyekre, és csak a „veszély vége” jelzés után hagyják el azokat - számol be a Lenta.

Rakétariadó miatt óvóhelyekre vonult Belgorod lakossága - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Röviddel később Gladkov jelezte, hogy a fenyegetettség megszűnt, ám addigra több településen is károk keletkeztek. Az elmúlt 24 órában 12 pilóta nélküli repülőgépes támadást jegyeztek fel. A drónok közül nyolcat sikerült lelőni, de néhány célba ért.

Több településen is rakétariadót hirdettek

A Jasznije Zori–Bocskovka közút mentén egy teherautó rongálódott meg, miközben Nechaevkában egy üzemépület, egy gázvezeték és egy elektromos vezeték is megsérült. Malinovkában szintén komoly károkat okozott a támadás, ahol két lakóház rongálódott meg.

Gladkov szerint a dróntámadások a környék mindennapjait is megzavarják, és folyamatos készültségben tartják a lakosságot. Korábban arról is érkezett hír, hogy három helyi férfit kórházba szállítottak az ukrán fegyveres erők dróncsapásai után.

Korábban arról számoltunk be, hogy Oroszországot ellepték az ukrán drónok. Részletek az Origo oldalán olvashatók.