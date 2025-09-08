Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Egy új rákgyógyszer áttörést hozhat a gyógyászatban, hiszen az orosz vakcina előklinikai teszteken 100%-os hatékonyságot mutatott a daganatok elleni harcban.

Oroszország kifejlesztett egy rák elleni vakcinát, a rákgyógyszer megállíthatja a daganatok terjedését (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Orosz rákgyógyszer, ami megállíthatja a daganatok terjedését

Az Enteromix nevű, mRNS-alapú rákgyógyszer 100%-os hatékonyságot ért el előklinikai vizsgálatokban. Az orosz vakcina kezdetben a vastagbélrák ellen készült, és jelentős daganatcsökkenést, valamint javuló túlélési arányt mutatott.

Veronika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosi-Biológiai Ügynökség vezetője a Keleti Gazdasági Fórumon közölte az eredményeket. „A kutatás több évig tartott, az utóbbi három évben kötelező előklinikai vizsgálatokat végeztünk. A vakcina készen áll a használatra, most a hivatalos jóváhagyásra várunk” – idézte a TASZSZ.

Szkvorcova hozzátette, hogy az ismételten beadott rákvakcina is biztonságos maradt.

A daganatok növekedése 60–80%-kal lassult, a túlélési esélyek javultak, és a tumorok mérete is látványosan csökkent.

Az elsődleges cél a vastagbélrák kezelése, amely a betegség egyik legveszélyesebb formája világszerte. A kutatások azonban kiterjednek más daganatokra is: a glioblasztóma és bizonyos melanomák, köztük a szemmelanoma elleni változatok fejlesztése már előrehaladott állapotban van.

A legtöbb ember a vakcina fogalmát gyermekkori betegségekkel, például a kanyaróval vagy a bárányhimlővel társítja.

Az mRNS-alapú rákvakcina azonban új megközelítést kínál: segíti a szervezetet a ráksejtek felismerésében és elpusztításában. Ez a hatékony eljárás új irányt mutathat a rák elleni küzdelemben.

A bejelentést a 10. Keleti Gazdasági Fórumon tették meg Vlagyivosztokban, ahol 75 ország több mint 8400 küldöttje vett részt. Bár számos téma került terítékre, az orosz vakcina fejlesztése kapta a legnagyobb figyelmet, hiszen új korszakot nyithat a daganatos betegségek kezelésében.

Ha a hatóságok jóváhagyják, ez a rákgyógyszer mérföldkő lehet az orvoslásban, és alapjaiban alakíthatja át a daganatok elleni harcot – írja a Times of India.