tűz

Kifolyt kézfertőtlenítő okozott tüzet – videón a tomboló lángok

Hatalmas lángok és gomolygó füst borította el a New York állambeli Gorham környékét. A raktártűz oka egy lejárt kézfertőtlenítő-szivárgás volt, amely napokra megbénította a várost. A vizsgálatok szerint a szabályszegések okozták a tragédiát.
tűzNew York (állam)raktár

A Finger Lakes régióban fekvő Gorhamban augusztus végén hatalmas raktártűz keletkezett, miután egy telephelyről lejárt kézfertőtlenítő szivárgott ki. A nagy mennyiségű, magas alkoholtartalmú anyag lángra kapott, és hamar elterjedt a tűz. Az Eco Operations nevű cég telephelyén több mint ezer raklapnyi kézfertőtlenítőt és egyéb veszélyes anyagot tároltak – írja a Daily Mail.

raktártűz
A gorhami raktártűz oltása több napig is eltartott. Fotó: x/Pam Helming

A raktártűz hátterében súlyos mulasztások álltak

A raktár tulajdonosa, Eduard Zaydman korábban is figyelmen kívül hagyta a környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Hiányzott a megfelelő tűzvédelmi rendszer, és engedélyek sem voltak. Helyi vezetők hónapokkal korábban figyelmeztettek a veszélyre, de intézkedés nem történt.

A Crystal Beach tűzoltóság felvételein az látszik, hogy egy út menti árokban lángoló patak alakult ki. A füstfelhők miatt a lakosságot arra kérték, hogy zárják be ajtóikat és ablakaikat. A tűzoltók közel 24 órán át küzdöttek a lángokkal, és hatalmas vízmennyiséget használtak a magas alkoholtartalom miatt.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a helyi képviselők szerint a tragédia  megelőzhető lett volna, ha betartják az előírásokat.

 

