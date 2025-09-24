Szereti ezt az ételt? Ha sokat eszik belőle, korán meghalhat

Egy új japán tanulmány szerint a rámen gyakori fogyasztása összefüggésbe hozható a korai halálozás fokozott kockázatával bizonyos embereknél – figyelmeztet az Independent.

Szereti a ráment? Van egy rossz hírünk!

A kutatók azt javasolják, hogy a rámen csak alkalmanként kerüljön bele az étrendünkbe, és figyeljünk arra, hogy a fűszeres léből csak annyit fogyasszunk, amennyit muszáj.

A kutatás 6 500 japán résztvevő rámenfogyasztását vizsgálta Yamagata prefektúrában.

A kutatók a résztvevőket négy csoportba sorolták a rámen fogyasztás gyakorisága alapján: kevesebb, mint havonta egyszer, havi 1–3 alkalom, heti 1–2 alkalom és heti három vagy több alkalom.

A résztvevőket mintegy 4,5 éven keresztül követték nyomon.

A vizsgálat szerint a legtöbben legalább havonta egyszer fogyasztottak ráment, és közel minden harmadik résztvevő hetente is evett tésztát.

A kutatási időszak alatt 145 résztvevő halt meg, közülük százan rákban, 29-en valamilyen szívbetegségben. Az eredmények azt sugallják, hogy a gyakori rámen fogyasztás összefüggésben állhat a nagyobb halálozási kockázattal a 70 év alatti férfiaknál.

Azoknál, akik gyakran fogyasztottak ráment és a leves legalább felét megitták – amely sótartalma nagyon magas – nagyobb volt a halálozási kockázat.

Akik alkoholt is fogyasztottak, és heti háromnál többször ettek ráment, körülbelül háromszoros volt a halálozás kockázata a mérsékelt rámenfogyasztókhoz képest.

A kutatók rámutattak, hogy a rámen és a leves magas sótartalma miatt a túlzott fogyasztás megnövelheti a sóval összefüggő betegségek, például a stroke vagy a gyomorrák kialakulásának kockázatát.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a tanulmány csupán megfigyelésen alapul, ezért nem bizonyítja, hogy a rámen közvetlenül halált okozna.