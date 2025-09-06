Hódít ez a mérgező randizási trend, amiről most mindenki beszél

A randizás napjainkban egyre inkább trendek és divatok mentén szerveződik, amelyek sokszor inkább ártanak, mint használnak. A „Shrekking” kifejezés az animációs ogre, Shrek nevéből ered, és azt a jelenséget írja le, amikor valaki szándékosan olyan partnerrel kezd kapcsolatot, akihez nem vonzódik fizikailag, abban a hitben, hogy így majd jobb bánásmódban lesz része.

Fotó: YouTube

Mi is pontosan a Shrekking?

A „Shrekking” lényege, hogy az egyik fél úgy érzi: ha egy kevésbé „jóképű” vagy „vonzó” partnerrel van együtt, akkor nagyobb biztonságban lesz, mert az illető kevesebb lehetőséggel rendelkezik, így jobban megbecsüli a kapcsolatot. A gyakorlat azonban rendszerint az ellenkezőjét bizonyítja.

A terapeuták szerint tévhit, hogy valakinek a külseje meghatározza a hűségét vagy tiszteletét. A randizás során az igazi probléma nem a megjelenés, hanem a személyiség, a tisztelet hiánya, vagy épp a kommunikációs zavarok. Amikor a „kevésbé vonzó” fél nem úgy viselkedik, ahogyan azt a másik elvárná, a kapcsolat gyorsan mérgezővé válhat.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a Shrekking valójában épp azokat a szépségideálokat erősíti, amelyeket látszólag elutasít. Ha valaki pusztán azért „randizik lefelé”, hogy nagyobb eséllyel kapjon szeretetet és biztonságot, azzal egyenlőtlen hatalmi dinamikát teremt a kapcsolatban. Ez pedig nemhogy stabilitást nem hoz, hanem éppen az intimitást akadályozza.

Angie Melissa Reyes kapcsolati szakértő szerint ilyenkor gyakori, hogy az egyik fél úgy érzi, szívességet tesz a másiknak a kapcsolat fenntartásával. Ez az érzés pedig hosszú távon elkerülhetetlenül feszültséget és érzelmi törést okoz.