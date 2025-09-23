Holtan került elő a fiatal rapper, a zenei világ gyászol

A kolumbiai rapper, Byron Sanchez – művésznevén B-King – szeptember 16-án tűnt el mexikói turnéja során. A zenész DJ barátjával, Jorge Herrerával (Regio Clown) hagyott el egy edzőtermet Mexikóváros egyik előkelő negyedében, de soha nem érkeztek meg a tervezett találkozójukra. A menedzserük elmondása szerint azonnal aggódni kezdett, miután nem kapott választ üzeneteire.

Másnap, szeptember 17-én egy másik holttestet is találtak, amelyről a hatóságok úgy vélik, hogy Herrerához tartozhat, ám hivatalos azonosítás még nem történt meg.

A rapper halála újra rávilágít Mexikó erőszakproblémáira

A kolumbiai és mexikói hatóságok közösen vizsgálják az ügyet. Claudia Sheinbaum mexikói elnökasszony is megerősítette, hogy folyamatban van a nyomozás. Gustavo Petro kolumbiai elnök azonnal gyilkosságról beszélt, és kijelentette:

Megdöbbentő, hogy fiataljainkat meggyilkolják a mexikói kábítószer-háború árnyékában.

Mexikóban jelenleg több mint 120 ezer embert tartanak nyilván eltűntként, és a drogkartellekhez köthető erőszak az utóbbi hónapokban több zenészt is érintett.

Zenészek a kartellháborúk célkeresztjében

Az elmúlt hónapokban több zenész is tragikus módon vesztette életét Mexikóban. Augusztusban Zapopan városában lőtték agyon Ernesto Barajast, az Enigma Norteno énekesét. Májusban pedig a Grupo Fugitivo öt tagját találták holtan Reynosa városában, ahol a helyi hatóságok szerint a Gulf Kartell egyik frakciója állt a támadás mögött.

A most meggyilkolt kolumbiai rapper és társa esete újabb bizonyítéka annak, hogy a mexikói erőszakspirál nem válogat: