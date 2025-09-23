Holtan került elő a fiatal rapper, a zenei világ gyászol

A kolumbiai rapper, Byron Sanchez – művésznevén B-King – szeptember 16-án tűnt el mexikói turnéja során. A zenész DJ barátjával, Jorge Herrerával (Regio Clown) hagyott el egy edzőtermet Mexikóváros egyik előkelő negyedében, de soha nem érkeztek meg a tervezett találkozójukra. A menedzserük elmondása szerint azonnal aggódni kezdett, miután nem kapott választ üzeneteire.
Másnap, szeptember 17-én egy másik holttestet is találtak, amelyről a hatóságok úgy vélik, hogy Herrerához tartozhat, ám hivatalos azonosítás még nem történt meg.
A kolumbiai és mexikói hatóságok közösen vizsgálják az ügyet. Claudia Sheinbaum mexikói elnökasszony is megerősítette, hogy folyamatban van a nyomozás. Gustavo Petro kolumbiai elnök azonnal gyilkosságról beszélt, és kijelentette:
Megdöbbentő, hogy fiataljainkat meggyilkolják a mexikói kábítószer-háború árnyékában.
Mexikóban jelenleg több mint 120 ezer embert tartanak nyilván eltűntként, és a drogkartellekhez köthető erőszak az utóbbi hónapokban több zenészt is érintett.
Az elmúlt hónapokban több zenész is tragikus módon vesztette életét Mexikóban. Augusztusban Zapopan városában lőtték agyon Ernesto Barajast, az Enigma Norteno énekesét. Májusban pedig a Grupo Fugitivo öt tagját találták holtan Reynosa városában, ahol a helyi hatóságok szerint a Gulf Kartell egyik frakciója állt a támadás mögött.
A most meggyilkolt kolumbiai rapper és társa esete újabb bizonyítéka annak, hogy a mexikói erőszakspirál nem válogat:
a művészek és zenészek is egyre gyakrabban válnak célponttá.