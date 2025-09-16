Rejtélyes civilizáció nyomaira bukkantak, már a római kor előtt itt voltak

Olaszországban egy 2300 éves sírra bukkantak, amely a messzáp civilizációhoz köthető. A különleges régészeti felfedezés új fényt vet az itáliai ókorra, és megmutatja, hogy a Római Birodalom előtti kultúrák is maradandó nyomot hagytak.

Régészeti felfedezés a Kr. e. 4. századból a rejtéyles messzáp civilizációhoz köthető (Forrás: Facebook/Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Brindisi e Lecce)

Régészeti felfedezés, a római kor idejéből

Manduriában, Puglia tartományban csatornaépítés közben bukkantak rá egy 2300 éves sírra. A régészeti felfedezés a Kr. e. 4. századból származik, és a messzáp civilizációhoz köthető. A sírban szinte érintetlenül maradtak fenn edények, olajlámpások, kenőcsös üvegek és tányérok, amelyek betekintést engednek az ókori temetkezési szokásokba és mindennapi életbe.

A sír különlegességét fokozzák a falain látható vörös vakolatnyomok, a fehér díszítőcsík, valamint a pirosra festett kétszárnyú ajtó. A belső kamrában temetkezési ágy nyomait is azonosították. Egy második sírt is találtak, bár azt kifosztották, mégis maradt benne egy római kori dénár, amely a hely folyamatos használatát bizonyítja.

Az ókori sírrablók nyomai arról árulkodnak, hogy a messzápok temetkezési helyei rendkívül értékesnek számítottak. Bár a kifosztott sírban nem maradtak meg tárgyak, a falakon felfedezett áttörések azt mutatják, hogy tudatosan próbáltak hozzáférni a szomszédos sírokhoz.

A szenzációs lelet jelentősége messze túlmutat egy újabb régészeti érdekességen. A hatóságok szerint a feltárás új ismeretekkel gazdagítja a hellenisztikus kori Manduria temetkezési szokásainak kutatását.

A régészeti felfedezés arra is emlékeztet, hogy Itália történelme nem kizárólag a rómaiakkal kezdődött. A messzápok, az etruszkok, a szamniszok és más népek mind hozzájárultak ahhoz a kulturális sokszínűséghez, amelyből később Róma kinőtt.

Ez a sír és a benne talált leletek azt bizonyítják, hogy a Római Birodalom alapjait sok korábbi kultúra rakta le.

Minden új sír és minden lelet, mint ez a manduriai felfedezés, közelebb visz bennünket ahhoz, hogy árnyaltabban lássuk az ókor történetét.

Nemcsak a görög kultúra, és a Római birodalom nagysága, hanem az előttük élő civilizációk gazdagsága is nélkülözhetetlen része annak a folyamatosan bővülő múltnak, mely egyre szélesebb képet tár fel az emberiség történetéből, bemutatva sok, eddig elfeledett, rejtélyes civilizációt.

A felfedezésről a Fox News is beszámolt.