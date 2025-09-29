Senki sem tudja, mi az: rejtélyes szőrös objektum csapódott a földbe

Argentínában, Puerto Tirol közelében különös jelenség borzolta a kedélyeket: egy hatalmas henger csapódott a földbe. A helyiek szerint a furcsa tárgy nem volt más, mint egy rejtélyes szőrös objektum, amelynek felszínét fekete, hajhoz hasonló rostok borították. A látvány annyira szokatlan volt, hogy többen „óriási parókának” nevezték a közösségi médiában megjelent fotók alapján - írja a DailyStar.
A vizsgálatok során kiderült, hogy a henger egyik végén egy 40 centiméteres nyílás, a másikon egy szeleprendszer található. A külső borítás alatt egy sorozatszám is olvasható, ami arra utalhat, hogy a tárgy valóban az űrből származik. Több szakértő úgy véli, hogy egy űreszköz darabja lehet, feltehetően a SpaceX egyik küldetésének maradványa. Mások szerint akár egy kompozit burkolatú nyomástartó tartály is lehetett, amelyet rakétákban és űrhajókban használnak.
A helyszínre érkező rendőrök, tűzoltók és bombaszakértők átvizsgálták a hengert, de veszélyes vagy robbanásveszélyes anyagot nem találtak benne. Ennek ellenére biztonsági okokból egy százlábnyi zónát vontak köré, amíg a pontos eredetet meg nem állapítják.
Az űripar rohamos fejlődése miatt a kutatók szerint nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy egy rejtélyes szőrös objektum vagy más furcsa űrtörmelék a Földre zuhan. Ahogy a SpaceX, az Amazon és más vállalatok több ezer műholdat juttatnak pályára, úgy nő az esélye annak, hogy további égi tárgyak hullanak vissza bolygónk felszínére.
Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen űrszemét-becsapódások veszélyt jelenthetnek, ha lakott területen történnek. Bár a mostani esetben senki sem sérült meg, a jövőben nagyobb károkat okozhat egy hasonló zuhanás.
Korábban Los Angeles felett láttak UFO-t.