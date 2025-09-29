Senki sem tudja, mi az: rejtélyes szőrös objektum csapódott a földbe

Argentínában, Puerto Tirol közelében különös jelenség borzolta a kedélyeket: egy hatalmas henger csapódott a földbe. A helyiek szerint a furcsa tárgy nem volt más, mint egy rejtélyes szőrös objektum, amelynek felszínét fekete, hajhoz hasonló rostok borították. A látvány annyira szokatlan volt, hogy többen „óriási parókának” nevezték a közösségi médiában megjelent fotók alapján - írja a DailyStar.

A farm földjébe csapódott rejtélyes szőrös objektum, amelyet a hatóságok űrszemétnek gyanítanak. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Rejtélyes szőrös objektum vagy űrszemét?

A vizsgálatok során kiderült, hogy a henger egyik végén egy 40 centiméteres nyílás, a másikon egy szeleprendszer található. A külső borítás alatt egy sorozatszám is olvasható, ami arra utalhat, hogy a tárgy valóban az űrből származik. Több szakértő úgy véli, hogy egy űreszköz darabja lehet, feltehetően a SpaceX egyik küldetésének maradványa. Mások szerint akár egy kompozit burkolatú nyomástartó tartály is lehetett, amelyet rakétákban és űrhajókban használnak.

Mystery as 'hairy' object plunges from the sky and lands on farm leaving boffins stumpedhttps://t.co/wIdEyWvrh4 pic.twitter.com/aBiB1wu55d — Daily Star (@dailystar) September 29, 2025

A helyszínre érkező rendőrök, tűzoltók és bombaszakértők átvizsgálták a hengert, de veszélyes vagy robbanásveszélyes anyagot nem találtak benne. Ennek ellenére biztonsági okokból egy százlábnyi zónát vontak köré, amíg a pontos eredetet meg nem állapítják.

Egyre több hasonló eset várható

Az űripar rohamos fejlődése miatt a kutatók szerint nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy egy rejtélyes szőrös objektum vagy más furcsa űrtörmelék a Földre zuhan. Ahogy a SpaceX, az Amazon és más vállalatok több ezer műholdat juttatnak pályára, úgy nő az esélye annak, hogy további égi tárgyak hullanak vissza bolygónk felszínére.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az ilyen űrszemét-becsapódások veszélyt jelenthetnek, ha lakott területen történnek. Bár a mostani esetben senki sem sérült meg, a jövőben nagyobb károkat okozhat egy hasonló zuhanás.

