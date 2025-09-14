Őrült Guinness-rekord: így száguldott hátrafelé magassarkúban egy férfi

Rekord dőlt meg Spanyolországban: Christian Roberto López Rodríguez 100 métert futott hátrafelé magassarkúban 16,55 másodperc alatt, ezzel új Guinness-világrekordot állított fel. A sportoló saját korábbi csúcsát döntötte meg, amelyet még 20,05 másodperccel teljesített egy televíziós műsorban. Az új eredmény közel négy és fél másodperccel jobb, ami óriási előrelépés a rekordok világában - írja a The Running Week.

Christian Roberto López Rodríguez új Guinness-rekordot állított fel magassarkúban

Fotó: The Running Week

Újabb Guinness-rekord

Rodríguez nem először került a Guinness-rekorderek közé: eddig több mint 80 különféle, szokatlan cím fűződik a nevéhez, köztük a leggyorsabb 400 méter klumpában vagy a leggyorsabb 100 méter papucsban. Egyedi teljesítményei az atlétikai képességeket, az egyensúlyt és a kitartást bizonyítják.

Legfrissebb rekordja tovább erősíti hírnevét a világ legkreatívabb sportolói között, akik bebizonyítják: nincs lehetetlen, csak újabb kihívás.