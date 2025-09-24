Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

Rembrandt

Véletlen felfedezés: furcsa dolog derült ki a világhírű festményről

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új fényt vetett a kutatás az Éjjeli őrjárat híres kutyájára: kiderült, hogy nem teljesen a mester képzeletéből született. Rembrandt ikonikus festményének részlete egy 1619-es rajz alapján készülhetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RembrandtOperation Night WatchÉjjeli őrjárat kutyájának titkakutyatitok

Új részlet került napvilágra Rembrandt legismertebb festményével, az Éjjeli őrjárattal kapcsolatban. A Rijksmuseum nagyszabású restaurálási projektje, az Operation Night Watch során kiderült, hogy a vászon sarkában látható ugató kutya nem Rembrandt saját tötlete volt - írja a CBS.

Rembrandt Éjjeli őrjárat festményének részlete, az ugató kutya alakjával, amelyről kiderült, hogy egy 1619-es rajz inspirálta.
Rembrandt Éjjeli őrjárat festményének részlete, az ugató kutya alakjával, amelyről kiderült, hogy egy 1619-es rajz inspirálta. Fotó: RAMON VAN FLYMEN / ANP MAG

Anne Lenders kurátor teljesen véletlenül fedezte fel, hogy a kutya szinte tökéletes másolata Adriaen van de Venne 1619-es rajzának. A póz, a fej szöge és még a nyakörv is azonos a két művön.

Rembrandt Éjjeli őrjárat kutyájának titka új fényt vet a mesterműre

A kutya az Éjjeli őrjárat egyik feszültségkeltő eleme, hiszen a dobos Jacob Jorisz mögött és Willem van Ruytenburch alakja mellett tűnik fel. 

Bár a szakértők között nincs egyetértés, hogy francia vagy holland fajtát ábrázol-e, az inspiráció eredete most már egyértelmű.

Taco Dibbits, a Rijksmuseum igazgatója szerint a felfedezés jól mutatja, hogy Rembrandt – akárcsak a reneszánsz mesterek, Michelangelo és Raffaello – elődei munkáiból is merített. Nem másolt, hanem a látottakat saját zsenialitásával formálta át.

A történet bizonyítja, hogy még a legismertebb művek is rejthetnek titkokat – ezért folytatódik évek óta az óriási Operation Night Watch restaurálási program, amelynek során az Éjjeli őrjárat minden részletét újra vizsgálják.

Korábban arról írtunk, hogy egy 80 éve eltűnt Picasso festmény került elő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!