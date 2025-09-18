Három rendőrt lőttek agyon egy amerikai lövöldözésben

Hírlevél

Többen életüket vesztették egy tragikus fegyveres incidens során. Három rendőr meghalt, ketten pedig életveszélyesen megsérültek.
Lövöldözés tört ki Pennsylvania államban, egy vidéki, North Codorus nevű településen. A hatóságok közlése szerint a rendőrök már a helyszínen voltak egy előző nap megkezdett nyomozás miatt írja a BBC.

Tűzharc a rendőrök és a támadó között

A rendőrök lelőtték a támadót, aki tüzet nyitott rájuk, de a lövöldözés során három rendőr meghalt, kettő pedig megsérült.  

A helyieket arra kérték, hogy maradjanak otthon, míg a környéket biztosítják. Egy közeli iskola tanulói és tanárai ideiglenesen menedékbe vonultak. 

Az eset hátterében egy korábbi, családi jellegű nyomozás állt, amely előző nap kezdődött. A tragédia után az állami épületeken félárbócra engedték a zászlókat. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket későbbre ígérnek.

Németországban is megöltek egy rendőrt

Alig egy hónapja Németországban is lelőttek egy rendőrt, amikor egy benzinkúti rabláshoz riasztották a Saar-vidéki Völklingenben, a német-francia határ közelében. A helyszínre érve két rendőrjárőr üldözőbe vette az elkövetőt, aki azonban elvette az egyik rendőr szolgálati fegyverét és lelőtte a rendőrt. 

 

