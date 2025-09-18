Három rendőrt lőttek agyon egy amerikai lövöldözésben

Lövöldözés tört ki Pennsylvania államban, egy vidéki, North Codorus nevű településen. A hatóságok közlése szerint a rendőrök már a helyszínen voltak egy előző nap megkezdett nyomozás miatt – írja a BBC.

A rendőrök egy családi háznál helyszíneltek

Fotó: Unsplash

Tűzharc a rendőrök és a támadó között

A rendőrök lelőtték a támadót, aki tüzet nyitott rájuk, de a lövöldözés során három rendőr meghalt, kettő pedig megsérült.

A helyieket arra kérték, hogy maradjanak otthon, míg a környéket biztosítják. Egy közeli iskola tanulói és tanárai ideiglenesen menedékbe vonultak.

Az eset hátterében egy korábbi, családi jellegű nyomozás állt, amely előző nap kezdődött. A tragédia után az állami épületeken félárbócra engedték a zászlókat. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket későbbre ígérnek.

Deadly officer shooting: Scanner traffic from EMS, fire crews | Click on the image to read the full story https://t.co/E6ILu94nwq — WGAL (@WGAL) September 18, 2025

Németországban is megöltek egy rendőrt

Alig egy hónapja Németországban is lelőttek egy rendőrt, amikor egy benzinkúti rabláshoz riasztották a Saar-vidéki Völklingenben, a német-francia határ közelében. A helyszínre érve két rendőrjárőr üldözőbe vette az elkövetőt, aki azonban elvette az egyik rendőr szolgálati fegyverét és lelőtte a rendőrt.