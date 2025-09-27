Megszökött a börtönből az FBI legkeresettebb terroristája

Hírlevél

A rendőrgyilkos Assata Shakur, polgári nevén Joanne Chesimard, évtizedek óta Kuba védelme alatt állt, miután megszökött egy New Jersey-i börtönből. Halálát a kubai külügyminisztérium erősítette meg, a rendőrgyilkos halála pedig újra felkorbácsolta a diplomáciai vitákat az Egyesült Államokkal.
rendőrgyilkosAmerikanyomozás

A rendőrgyilkos Assata Shakur, az FBI által körözött hírhedt szökevény, Havannában halt meg. Joanne Chesimard néven született, és 1977-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Werner Foerster állami rendőr meggyilkolásáért. 1979-ben megszökött a börtönből, majd 1984-ben Kubában kapott politikai menedéket - írja a Fox News.

rendőrgyilkos
A rendőrgyilkos Shakur halálát a kubai külügyminisztérium erősítette meg - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Rendőrgyilkos Assata Shakur halálát Havannában jelentették be

A kubai külügyminisztérium közölte, hogy Shakur 2025. szeptember 25-én halt meg, előrehaladott kora és egészségügyi problémái miatt. Az Egyesült Államok hatóságai évtizedeken át követelték kiadatását, az FBI és a New Jersey-i főügyész 1 millió dolláros vérdíjat tűzött ki elfogására. New Jersey kormányzója és az állami rendőrség főfelügyelője közös nyilatkozatban fejezték ki felháborodásukat, hogy Shakur anélkül hunyt el, hogy igazság elé állt volna. Hangsúlyozták: Werner Foerster tiszt családja máig a veszteséget viseli, miközben gyilkosa békében élhetett Kubában.

A Fekete Felszabadítási Hadsereg egykori tagját az FBI az 1970-es évek egyik legveszélyesebb militáns szervezetéhez kötötte. Shakur saját magát Tupac Shakur keresztanyjának nevezte, és neve rendszeresen felmerült a politikai vitákban is. 2013-ban az FBI a „Legkeresettebb Terroristák” közé sorolta. 

Korábban arról számoltunk be, hogí vonat elé vetette magát egy rendőrként dolgozó családapa. Részletek az Origo oldalán találhatók.

 

 

