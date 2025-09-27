Megszökött a börtönből az FBI legkeresettebb terroristája

A rendőrgyilkos Assata Shakur, az FBI által körözött hírhedt szökevény, Havannában halt meg. Joanne Chesimard néven született, és 1977-ben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Werner Foerster állami rendőr meggyilkolásáért. 1979-ben megszökött a börtönből, majd 1984-ben Kubában kapott politikai menedéket - írja a Fox News.

A rendőrgyilkos Shakur halálát a kubai külügyminisztérium erősítette meg - Illusztráció

Rendőrgyilkos Assata Shakur halálát Havannában jelentették be

A kubai külügyminisztérium közölte, hogy Shakur 2025. szeptember 25-én halt meg, előrehaladott kora és egészségügyi problémái miatt. Az Egyesült Államok hatóságai évtizedeken át követelték kiadatását, az FBI és a New Jersey-i főügyész 1 millió dolláros vérdíjat tűzött ki elfogására. New Jersey kormányzója és az állami rendőrség főfelügyelője közös nyilatkozatban fejezték ki felháborodásukat, hogy Shakur anélkül hunyt el, hogy igazság elé állt volna. Hangsúlyozták: Werner Foerster tiszt családja máig a veszteséget viseli, miközben gyilkosa békében élhetett Kubában.

A Fekete Felszabadítási Hadsereg egykori tagját az FBI az 1970-es évek egyik legveszélyesebb militáns szervezetéhez kötötte. Shakur saját magát Tupac Shakur keresztanyjának nevezte, és neve rendszeresen felmerült a politikai vitákban is. 2013-ban az FBI a „Legkeresettebb Terroristák” közé sorolta.

