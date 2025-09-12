Izgalmas reneszánszkori felfedezés Rómában

A római metróépítés során reneszánszkori pápai emlékérmékre bukkantak a régészek. Korábban is sokszor előfordult már ilyen.

Az új római metró építése során kerültek elő a reneszánszkori emlékek

Fotó: Riccardo de Luca / ANADOLU

A leletek megtalálása nemcsak a művészettörténet és numizmatika szempontjából értékes, hanem a vallási és kulturális gyakorlatok megértéséhez is sokat hozzátesz.

Különösen érdekes, hogy az érméket szerencsehozóként helyezték el az épület alapjaiban, ami rávilágít arra, hogyan fonódott össze a hit és a mindennapi élet az akkori Rómában.

A reneszánszkori Róma

Az 1465-ből származó érmék II. Pál pápa képmását viselik és a Palazzetto Venezia északi alapjainál lelték fel őket. Az épületegyüttesen a munkálatokat 1467-ben rendelte el az akkori katolikus egyházfő. Az érméket feltehetőleg szerencsehozóként helyezték el az alapkő letételekor, ami széles körben bevett gyakorlat volt akkoriban. A lelet értékes betekintést nyújt a reneszánszkori Róma építészeti kultúrájának vallási és szimbolikus gyakorlataiba.

Az is figyelemre méltó, hogy a hasonló leleteket már a 20. század elején is találtak, és hogy ezek a szokások nem csak egyházi épületeknél, hanem magánépületeknél is megjelentek. Ez segít árnyalni a kor építészeti és társadalmi képét.