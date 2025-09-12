Hírlevél

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Izgalmas reneszánszkori felfedezés Rómában

Rómában egy szimpla utcai vízvezeték-javításnál is képesek ókori leleteket találni. Így volt ez most is, reneszánszkori pápai emlékérmékre bukkantak az olasz fővárosban az új, C jelzésű metróvonal építési munkálatai során régészek.
A római metróépítés során reneszánszkori pápai emlékérmékre bukkantak a régészek. Korábban is sokszor előfordult már ilyen.

ROME, ITALY, DECEMBER 23: Cars make their way to the new underpass that will divert traffic underground to create a pedestrian area in the renovated Piazza Pia near the Vatican in Rome, Italy, on December 23, 2024. Numerous restoration works have been completed in Rome, including the cleaning of the statues on the Ponte Sant'Angelo, the underpass and the renovation of Piazza Pia, in preparation for the upcoming Jubilee of 2025, which the Vatican expects will bring 32 million pilgrims to attend ceremonies and pass through the Holy Doors of the papal basilicas during the Holy Year. Riccardo De Luca / Anadolu (Photo by RICCARDO DE LUCA / Anadolu via AFP), Róma, reneszánsz
Az új római metró építése során kerültek elő a reneszánszkori emlékek
Fotó: Riccardo de Luca / ANADOLU

A leletek megtalálása nemcsak a művészettörténet és numizmatika szempontjából értékes, hanem a vallási és kulturális gyakorlatok megértéséhez is sokat hozzátesz. 

Különösen érdekes, hogy az érméket szerencsehozóként helyezték el az épület alapjaiban, ami rávilágít arra, hogyan fonódott össze a hit és a mindennapi élet az akkori Rómában.

A reneszánszkori Róma

Az 1465-ből származó érmék II. Pál pápa képmását viselik és a Palazzetto Venezia északi alapjainál lelték fel őket. Az épületegyüttesen a munkálatokat 1467-ben rendelte el az akkori katolikus egyházfő. Az érméket feltehetőleg szerencsehozóként helyezték el az alapkő letételekor, ami széles körben bevett gyakorlat volt akkoriban. A lelet értékes betekintést nyújt a reneszánszkori Róma építészeti kultúrájának vallási és szimbolikus gyakorlataiba.
Az is figyelemre méltó, hogy a hasonló leleteket már a 20. század elején is találtak, és hogy ezek a szokások nem csak egyházi épületeknél, hanem magánépületeknél is megjelentek. Ez segít árnyalni a kor építészeti és társadalmi képét.

 

