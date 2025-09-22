Tovább tart a káosz az európai reptereken

Brüsszelben a kioszkok és a csomagleadó automaták továbbra sem működtek, így a légitársaságok személyzete kézi feldolgozásra kényszerült. A reptér tájékoztatása szerint hétfőn 277 induló járatból 40-et, az érkezők közül pedig 23-at töröltek. A reptéri káosz több nagyváros repülőterén is problémákat okozott – írja a The Guardian.

Reptéri káosz Berlinben – Fotó: Michael Ukas/DPA

A reptéri káosz miatt a részvények is estek

A londoni Heathrow repülőtér ugyanakkor azt közölte, hogy a járatok többsége rendben elindult, de az utasoknak hosszabb várakozási időre kell számítaniuk.

Ez a rendszer nem a Heathrow tulajdonában van és nem is mi üzemeltetjük, így közvetlenül nem tudjuk megoldani az informatikai problémát. Támogatjuk azonban a légitársaságokat, és további kollégákat vezényeltünk a terminálokba, hogy segítsék az utasokat – mondta a Heathrow szóvivője.

A Heathrow arra kérte az utazókat, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék a járatuk státuszát, és hosszú távú járatoknál legfeljebb három, rövid távúaknál pedig két órával korábban érkezzenek ki a repülőtérre.

A dublini repülőtér közlemény szerint hétfőn nem várnak járattörléseket, de nem is zárták ki ennek lehetőségét. Az Aer Lingus légitársaság vasárnap jelezte, hogy jelentősen érintette a probléma.

A Collins Aerospace anyavállalata, az amerikai RTX szombaton azt közölte, hogy a támadás a Muse nevű szoftverüket érintette, és a hiba kijavítása a végső szakaszban van.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire sérülékenyek a repülőterek, amelyek kulcsfontosságú technológiákat külső beszállítóktól vesznek igénybe. Az Európai Bizottság közölte, figyelemmel kíséri az eseményeket, de jelenleg nincs jele annak, hogy széles körű vagy súlyos támadás történt volna.

A hírek hatására több légitársaság részvénye is gyengült hétfő reggel: a British Airways anyavállalata, az IAG 1,2 százalékot, az easyJet 1,4 százalékot, a Wizz Air pedig 1,1 százalékot esett.

Az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbak a súlyos kibertámadások: szeptember elején a Jaguar Land Rover autógyártó cég kénytelen volt leállítani a gyártást, míg korábban a Marks & Spencer kiskereskedelmi lánc számolt be több százmillió fontos veszteségről egy támadás következtében.