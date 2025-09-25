Világhírű tájépítész is szörnyethalt a brazíliai repülőgép-balesetben

Négyen vesztették életüket, köztük a világhírű kínai tájépítész és várostervező, Jü Kungcsien, amikor kisrepülőjük lezuhant Brazília délnyugati részén, Mato Grosso do Sul államban.

Négyen haltak meg a brazíliai repülőgép-balesetben

Fotó: SILVIO AVILA / AFP

A baleset kedden este történt, egy nagy farm területén, Aquidauanától mintegy száz kilométerre.

A hatóságok egyelőre nem közölték a tragédia okát.

Az elnök részvétét nyilvánította a repülőgép-balesetben

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök részvétét nyilvánította, kiemelve Jü érdemeit az élhető és környezetbarát városépítészetben. A 62 éves Jü a „szivacsváros” koncepció híve volt, amely zöldfelületek, esőkertek és vízáteresztő burkolatok révén segíti a csapadék helyben tartását és az árvizek megelőzését.

Munkássága a fenntarthatóságot, a biodiverzitás megőrzését és a klímavédelem ügyét szolgálta.

Jü alapította az Építészeti és Tájépítészeti Kollégiumot a Pekingi Egyetemen, és koncepcióját világszerte alkalmazták. A baleset idején dokumentumfilmet forgatott a Pantanalról egy filmes stábbal, akik szintén életüket vesztették. Nem sokkal korábban még részt vett a Sao Pauló-i Nemzetközi Építészeti Biennálén.

