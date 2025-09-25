Hírlevél

Jü Kungcsien

Világhírű tájépítész is szörnyethalt a brazíliai repülőgép-balesetben

Tragikus repülőgép-balesetben életét vesztette Jü Kungcsien világhírű kínai tájépítész Brazíliában. A „szivacsváros” koncepció megalkotója egy dokumentumfilm forgatása közben zuhant le kisrepülőjével, három másik emberrel együtt.
Jü Kungcsienrepülőgépbrazíliai balesetrepülőgépbalesetBrazília

Négyen vesztették életüket, köztük a világhírű kínai tájépítész és várostervező, Jü Kungcsien, amikor kisrepülőjük lezuhant Brazília délnyugati részén, Mato Grosso do Sul államban.

A military police officer stands next to the wreckage of a hot air balloon that caught fire and crashed with 21 people on board in Praia Grande, Santa Catarina State, southern Brazil, on June 21, 2025. At least eight people were killed and 13 others were injured after the basket plummeted dozens of meters to the ground in flames in southern Brazil, the governor of Santa Catarina, Jorginho Mello, reported. (Photo by SILVIO AVILA / AFP), repülő
Négyen haltak meg a brazíliai repülőgép-balesetben
Fotó: SILVIO AVILA / AFP

A baleset kedden este történt, egy nagy farm területén, Aquidauanától mintegy száz kilométerre. 

A hatóságok egyelőre nem közölték a tragédia okát.

Az elnök részvétét nyilvánította a repülőgép-balesetben

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök részvétét nyilvánította, kiemelve Jü érdemeit az élhető és környezetbarát városépítészetben. A 62 éves Jü a „szivacsváros” koncepció híve volt, amely zöldfelületek, esőkertek és vízáteresztő burkolatok révén segíti a csapadék helyben tartását és az árvizek megelőzését. 

Munkássága a fenntarthatóságot, a biodiverzitás megőrzését és a klímavédelem ügyét szolgálta.

Jü alapította az Építészeti és Tájépítészeti Kollégiumot a Pekingi Egyetemen, és koncepcióját világszerte alkalmazták. A baleset idején dokumentumfilmet forgatott a Pantanalról egy filmes stábbal, akik szintén életüket vesztették. Nem sokkal korábban még részt vett a Sao Pauló-i Nemzetközi Építészeti Biennálén.

Az Origo a minap arról írt, hogy Párkánynál zuhant le egy kisrepülőgép.

 

