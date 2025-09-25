Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos repülőgép-baleset történt Venezuela legforgalmasabb repülőterén. Egy magánhasználatú Learjet 55-ös típusú repülőgép lezuhant a felszállást követően a Caracas közelében található Simón Bolívar Nemzetközi Repülőtéren. Az első hivatalos jelentések szerint legalább két ember megsérült a balesetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Venezuela Nemzeti Polgári Légiközlekedési IntézeterepülőkatasztrófabalesetroncsCaracasrepülő

A Venezuela Nemzeti Polgári Légiközlekedési Intézete (INAC) közleményében erősítette meg, hogy a gép röviddel a felszállás után lezuhant egy repülő.

A Satena Airlines aircraft covering the route Bogota-Caracas lands upon arrival at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, La Guaira State, Venezuela, on November 9, 2022. The resumption of flights between Venezuela and Colombia followed the reestablishment of bilateral relations after Colombian president Gustavo Petro came to power last August 7. Venezuela and Colombia broke diplomatic ties in 2019 after Colombian President Ivan Duque (2018-2022) disowned Venezuelan President Nicolas Maduro and accepted opposition leader Juan Guaidó as a peer. (Photo by Federico PARRA / AFP), repülő
Több karibi országban is megfordult a repülő a baleset előtt
Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

 

A hatóságok gyorsan reagáltak: a keresési és mentési protokollokat azonnal életbe léptették, és a mentőcsapatok két túlélőt emeltek ki a roncsok közül, akiket stabil állapotban szállítottak kórházba. Kisebb csoda, hogy nem haltak meg.

A gépen tartózkodó további személyekről egyelőre nem közöltek részleteket – írja az ABC.

Fekete füst a repülőtér felett

A baleset okáról még nem áll rendelkezésre hivatalos információ, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az viszont már ismert, hogy a lezuhant repülőgép az elmúlt hetekben több ország – köztük Panama és Kuba – repülőterein is megfordult, ami arra utal, hogy a gépet aktívan használták a régióban. 

A repülőtérről készült videófelvételeken sűrű fekete füst gomolyog a kifutópálya közelében, ami jól mutatja a baleset súlyosságát. 

A történtek egy időre megakasztották a repülőtér működését is.

Az Origo a napkban arról írt, hogy Párkány mellett zuhant le egy kisrepülőgép.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!