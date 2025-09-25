A Venezuela Nemzeti Polgári Légiközlekedési Intézete (INAC) közleményében erősítette meg, hogy a gép röviddel a felszállás után lezuhant egy repülő.

Több karibi országban is megfordult a repülő a baleset előtt

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

A hatóságok gyorsan reagáltak: a keresési és mentési protokollokat azonnal életbe léptették, és a mentőcsapatok két túlélőt emeltek ki a roncsok közül, akiket stabil állapotban szállítottak kórházba. Kisebb csoda, hogy nem haltak meg.

A gépen tartózkodó további személyekről egyelőre nem közöltek részleteket – írja az ABC.

Fekete füst a repülőtér felett

A baleset okáról még nem áll rendelkezésre hivatalos információ, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. Az viszont már ismert, hogy a lezuhant repülőgép az elmúlt hetekben több ország – köztük Panama és Kuba – repülőterein is megfordult, ami arra utal, hogy a gépet aktívan használták a régióban.

A repülőtérről készült videófelvételeken sűrű fekete füst gomolyog a kifutópálya közelében, ami jól mutatja a baleset súlyosságát.

A történtek egy időre megakasztották a repülőtér működését is.

Az Origo a napkban arról írt, hogy Párkány mellett zuhant le egy kisrepülőgép.