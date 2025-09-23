Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Mexikó

Tragédia, lezuhant a csinos műsorvezetőnő repülője

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Hihetetlenül szomorú hír rázta meg Mexikót: Debora Estrella, a közismert televíziós műsorvezető életét vesztette egy repülőgép-balesetben. A 43 éves sztár épp repülési órát vett, amikor valami elromolhatott a repülőgépen, az oktatója sem tudott már segíteni, nem volt esélyük a túlélésre.
MexikórepülőkatasztrófaDebora Estrellarepülőgép-katasztrófabalesetrepülő

Debora Estrella, akit a Telediario Matutino című reggeli műsorból ismerhettek a nézők, mindig is szerette az izgalmakat, a repülést, a repülőket.

repülő
Imádta a repülést, a repülőket a csinos mexikói műsorvezető
Fotó: deboraestrella/Instagram

Az utóbbi időben vágyott arra, hogy pilóta legyen, és repülési órákat kezdett venni Monterrey közelében. 

A legutóbbi felszállás előtt még be is jelentkezett a közösségi oldalán a csinos műsorvezetőnő. Ám a szeptember 20-ai nap végzetesnek bizonyult: a Nuevo León állambeli García ipari terület fölött lezuhant a kétüléses Cessna típusú repülőgép, amelyben ő ült az oktatójával, Bryan Ballesteros-szal. Mindketten azonnal meghaltak – írja a Mirror.

A repülőút előtt is jelentkezett

Az eset szinte sokkolta a helyi közösséget és a tévés szakmát. Még az utolsó pillanatban is megosztott egy fotót Instagramon a gépről. „Találd ki, mi történik” – írta a felszállás előtt.

Kollégái mélyen megrendültek, egybehangzóan állítják: Debora szenvedéllyel és teljes szívvel élte az életét, és sosem riadt vissza az új kihívásoktól. Barátai, kollégái és rajongói képtelenek felfogni, hogy többé nem láthatják őt a képernyőn. Munkatársa, María Julia Lafuente, a Telediario stúdiójában könnyeivel küszködve búcsúzott el tőle: „Mindig szenvedéllyel dolgozott, teljes szívből. Debora nemcsak műsorvezető volt – ő egy jelenség volt. Egy álmodozó, aki mert élni. És most hiányzik. Nagyon.”

„Mexikó egy fényét veszítette el, aki nemcsak a képernyőn, de az élet minden területén inspiráló volt” – írta a 43 évesen elhunyt televíziós műsorvezető posztja alá a halála után egy követője. Egy másik kommentelő így írt: „Repülj magasra, Debora, nyugodj békében!”

Ahogy azt az Origo írta, a hétvégén Párkánynál zuhant le egy hasonló kisrepülőgép.

 

