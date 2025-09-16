Hírlevél

Meghalt Robert Redford

Brutális baleset: lesodródott a kifutópályáról, kettétört és kigyulladt egy repülőgép – videó

Lángoló roncsok, kétségbeesett utasok és egy tragédia, amely 18 év után is fájdalmasan él az emlékezetben. A repülőgép-baleset 2007. szeptember 16-án Thaiföldön 90 ember életét követelte. A világ azóta is az egyik legsúlyosabb légikatasztrófiaként emlegeti a történteket.
Megrázó repülőgép-baleset történt 2007. szeptemberében a phuketi repülőtéren, amikor a One-Two-Go légitársaság járata rossz időjárási körülmények között próbált landolni. A gép megcsúszott a kifutópályán, kigyulladt, és pillanatok alatt katasztrófa lett belőle. A thaiföldi repülőgép-baleset megrázta az egész világot.

repülőgép-baleset, THAILAND OUTRescue workers stand next to the wreckage of Thai budget carrier One-To-Go MD-82 plane after it crashed at Phuket airport in Phuket island, 16 September 2007. A total of 87 people, including foreigners, were killed 16 September when a Thai jet carrying 130 passengers and crew crashed on the resort island of Phuket, the health minister said. "There are 87 people dead. Forty-three survived," the minister, Mongkol Na Songkhla, said in a statement. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Mentőszolgálatok a thaiföldi repülőgép-baleset helyszínén
Fotó: STR / AFP

A thaiföldi repülőgép-baleset, amely örökre bevésődött a történelembe

2007. szeptember 16-án a One-Two-Go nevű fapados légitársaság McDonnell Douglas MD-82-es típusú, OG269-es járatú repülőgépe Bangkokból Phuket felé tartott. A fedélzeten 123 utas és a személyzet ült, összesen 130 ember. A rossz időjárás és a zivatarfelhők ellenére a pilóta a leszállás mellett döntött. A gép lesodródott a kifutópályáról, kettétört és kigyulladt.

Legutóbb Indiában zuhant le tragikus körülmények között egy repülőgép. Galériánkban megnézheti a borzalmas katasztrófa szomorú képeit. Cikkünkből pedig kiderül, hogy mi okozhatta a katasztrófát.

A katasztrófa során 90 ember, köztük a személyzet öt tagja életét vesztette, 40-en pedig súlyosan megsérültek a tragédiában.

Workers and officials inspect the site of the One-Two-Go budget airline's MD-82 passenger jet on the Thai resort island of Phuket, 17 September 2007, a day after the plane crashed as it tried to land in poor weather. Investigators scoured the debris for clues after the Thai passenger jet carrying 130 people crashed in Phuket, killing 89 people in Thailand's worst air disaster in a decade. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Vizsgálják a One-Two-Go fapados légitársaság MD-82-es utasszállító repülőgépének roncsait a thaiföldi Phuket üdülőszigetén 2007. szeptember 17-én, egy nappal azután, hogy a repülőgép rossz időjárási körülmények között próbált meg landolni és lezuhant
Fotó: AFP / AFP

Az áldozatok között volt fiatal párok és családok is, akik nagy tervekkel érkeztek Thaiföldre. 

Eredetileg 89-en vesztették életüket a balesetben – és a mai napig is sok helyen így szerepel – mivel egy túlélő, a 22 éves Bethan Jones a baleset után 11 nappal később belehalt sérüléseibe.

 Barátja, Alex Collins a helyszínen életét vesztette. Susan Howell és vőlegénye, Stephen Saunby esküvőjükre készültek, amikor a repülőgép-baleset tragédiája elragadta őket. A Weston házaspár Ausztráliába költözött volna, ám álmuk sosem válhatott valóra.

Indonesian Air Force soldiers carry the coffin of Arief Mulyadi, the pilot of a passenger plane that crashed on the Thai island of Phuket 16 September, for burial from his house in Jakarta, 18 September 2007. Investigators probing the Phuket jet crash are looking into whether human error was mostly to blame for Thailand's worst air disaster in a decade that killed 89 people. Air traffic control told the Indonesian pilot Mulyadi, who was among those killed when the budget airliner One-Two-Go plane crashed in driving rain, that the weather conditions were bad, Thai media reported. AFP PHOTO/Ahmad ZAMRONI (Photo by AHMAD ZAMRONI / AFP)
Az Indonéz Légierő katonái viszik Arief Mulyadi, annak az utasszállító repülőgépnek a pilótájának koporsóját, amely szeptember 16-án a thaiföldi Phuket szigetén zuhant le, temetésre a jakartai otthonából 2007. szeptember 18-án.
Fotó: AHMAD ZAMRONI / AFP

A vizsgálat során kiderült, hogy a pilóták hat eljárási szabályt is megszegtek. 

A legvégzetesebb hiba az volt, hogy nem aktiválták a „Take Off Go Around” rendszert, emiatt a gép elvesztette a szükséges lendületet.

Arief Mulyadi kapitány és első tisztje, Montri Kamolrattanachai aznap már negyedik járatukat repülték. 

A túlzott terhelés és a kommunikációs hibák hozzájárultak a légikatasztrófa bekövetkeztéhez.

A Lincolnban ülésező halottkém súlyos bírálatokat fogalmazott meg a One-Two-Go légitársaság és anyavállalata, az Orient Thai Airlines ellen. 

A vállalat kirívóan semmibe vette az utasok biztonságát

 – állapította meg. A halottkém kiemelte, hogy a légitársaság olyan vállalati kultúrát alakított ki, amely a személyzetet túlterhelte és nem biztosított megfelelő képzést – írja a BBC.

  • A thaiföldi repülőgép-baleset után 85 holttestet emeltek ki a roncsok közül, a maradék áldozatokat később találták meg. A tragédia áldozatai között britek, ausztrálok, osztrákok, irániak, olaszok és svédek is voltak. A katasztrófa megrázta a világot, és a mai napig a modern történelem egyik legsúlyosabb légikatasztrófájaként tartják számon.

 

 

