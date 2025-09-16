Brutális baleset: lesodródott a kifutópályáról, kettétört és kigyulladt egy repülőgép – videó

Megrázó repülőgép-baleset történt 2007. szeptemberében a phuketi repülőtéren, amikor a One-Two-Go légitársaság járata rossz időjárási körülmények között próbált landolni. A gép megcsúszott a kifutópályán, kigyulladt, és pillanatok alatt katasztrófa lett belőle. A thaiföldi repülőgép-baleset megrázta az egész világot.
2007. szeptember 16-án a One-Two-Go nevű fapados légitársaság McDonnell Douglas MD-82-es típusú, OG269-es járatú repülőgépe Bangkokból Phuket felé tartott. A fedélzeten 123 utas és a személyzet ült, összesen 130 ember. A rossz időjárás és a zivatarfelhők ellenére a pilóta a leszállás mellett döntött. A gép lesodródott a kifutópályáról, kettétört és kigyulladt.
A katasztrófa során 90 ember, köztük a személyzet öt tagja életét vesztette, 40-en pedig súlyosan megsérültek a tragédiában.
Az áldozatok között volt fiatal párok és családok is, akik nagy tervekkel érkeztek Thaiföldre.
Eredetileg 89-en vesztették életüket a balesetben – és a mai napig is sok helyen így szerepel – mivel egy túlélő, a 22 éves Bethan Jones a baleset után 11 nappal később belehalt sérüléseibe.
Barátja, Alex Collins a helyszínen életét vesztette. Susan Howell és vőlegénye, Stephen Saunby esküvőjükre készültek, amikor a repülőgép-baleset tragédiája elragadta őket. A Weston házaspár Ausztráliába költözött volna, ám álmuk sosem válhatott valóra.
A vizsgálat során kiderült, hogy a pilóták hat eljárási szabályt is megszegtek.
A legvégzetesebb hiba az volt, hogy nem aktiválták a „Take Off Go Around” rendszert, emiatt a gép elvesztette a szükséges lendületet.
Arief Mulyadi kapitány és első tisztje, Montri Kamolrattanachai aznap már negyedik járatukat repülték.
A túlzott terhelés és a kommunikációs hibák hozzájárultak a légikatasztrófa bekövetkeztéhez.
A Lincolnban ülésező halottkém súlyos bírálatokat fogalmazott meg a One-Two-Go légitársaság és anyavállalata, az Orient Thai Airlines ellen.
A vállalat kirívóan semmibe vette az utasok biztonságát
– állapította meg. A halottkém kiemelte, hogy a légitársaság olyan vállalati kultúrát alakított ki, amely a személyzetet túlterhelte és nem biztosított megfelelő képzést – írja a BBC.