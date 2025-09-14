Lángok csaptak ki egy repülőgépből? Kiderült, mi áll a hátborzongató jelenség mögött

Egy TikTokon közzétett felvétel futótűzként terjedt, amelyen egy Görögország fölött repülő gép hajtóművéből lángcsóvák láthatók. A repülőgép látványa sokakat megrémített, a videó több mint 10 millió megtekintést ért el - írja a Newsweek.
A dramatikusnak tűnő jelenségről azonban kiderült: nem egy égő repülőgépet láthattak a nézők. Dan Bubb, korábbi légitársasági pilóta és repüléstörténész szerint a gép kompresszorleállást tapasztalt. Ez egy olyan jelenség, amikor a hajtómű levegőáramlása megszakad, és a kompresszorlapátok működése hibásodik meg. A szakértő szerint ilyenkor a hajtóműből lángcsóvák és hangos durranások is hallatszódhatnak, de a pilóták képzettek az ilyen helyzetek kezelésére.
Bubb szerint a pilóták ilyenkor azonnal elzárják az üzemanyag-ellátást az érintett hajtóműnél, értesítik a légiforgalmi irányítást, majd visszatérnek a repülőtérre. Bár a látvány félelmetes lehet, a helyzet kezelhető, és a repülésbiztonságot nem veszélyezteti olyan mértékben, mint azt a videó sugallta.