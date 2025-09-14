Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

repülőgép

Lángok csaptak ki egy repülőgépből? Kiderült, mi áll a hátborzongató jelenség mögött

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy repülőgépről készült TikTok-videó hatalmas riadalmat keltett, amikor lángokat lehetett látni az egyik hajtóműből. A repülőgépről készült felvétel gyorsan elterjedt, ám egy repülési szakértő elmagyarázta, miért nem volt szó tűzesetről, és miért nem kellett pánikba esni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgéptűzGörögoroszág

Egy TikTokon közzétett felvétel futótűzként terjedt, amelyen egy Görögország fölött repülő gép hajtóművéből lángcsóvák láthatók. A repülőgép látványa sokakat megrémített, a videó több mint 10 millió megtekintést ért el - írja a Newsweek.

repülőgép
A görög égbolton repülőgép villanásait rögzítették
Fotó: TikTok/corekvas

Egy repülőgép szakértő elárulta, mi történt valójában

A dramatikusnak tűnő jelenségről azonban kiderült: nem egy égő repülőgépet láthattak a nézők. Dan Bubb, korábbi légitársasági pilóta és repüléstörténész szerint a gép kompresszorleállást tapasztalt. Ez egy olyan jelenség, amikor a hajtómű levegőáramlása megszakad, és a kompresszorlapátok működése hibásodik meg. A szakértő szerint ilyenkor a hajtóműből lángcsóvák és hangos durranások is hallatszódhatnak, de a pilóták képzettek az ilyen helyzetek kezelésére.

Bubb szerint a pilóták ilyenkor azonnal elzárják az üzemanyag-ellátást az érintett hajtóműnél, értesítik a légiforgalmi irányítást, majd visszatérnek a repülőtérre. Bár a látvány félelmetes lehet, a helyzet kezelhető, és a repülésbiztonságot nem veszélyezteti olyan mértékben, mint azt a videó sugallta.

@corekvas This just happened 🤯🔥✈️ #corfu #greecetiktok ♬ original sound - Vasiliki

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!