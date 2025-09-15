Hírlevél

Rendkívüli

Szörnyű repülőgép-szerencsétlenség történt vasárnap este Németországban. A repülőgép-baleset az Eifel térségében, Fließem település közelében következett be, ahol egy ultrakönnyű gép zuhant le, eddig tisztázatlan okokból.
Tragikus baleset rázta meg Rheinland-Pfalz tartományt: egy kisrepülőgép lezuhanásában két ember életét vesztette. A Bild információi szerint a gépnek a bitburgi repülőtéren kellett volna landolnia, ám vasárnap este váratlanul megszakadt a kapcsolat a radarral.

rendőrség, sziréna, repülőgép
Lezárták az utakat a repülőgép-szerencsétlenség miatt az Eifelben. Képünk illusztráció. Fotó: Unsplash

Repülőgép-szerencsétlenség Németországban

Hosszú keresés után a hatóságok egy mezőn találták meg a roncsot Fließem közelében. A két utas már életét vesztette, mire a rendőrök és a tűzoltók odaértek. A Kreisstraße 74-es út Erdorf és Fließem között jelenleg le van zárva. A rendőrség egyelőre nem közölt információkat az áldozatok személyazonosságáról, és a zuhanás pontos oka is ismeretlen.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, az idei legsúlyosabb repülgép-baleset Indiában történt, ahol 242 utassal zuhant le az Air India gépe.

 

