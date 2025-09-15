Tragikus baleset rázta meg Rheinland-Pfalz tartományt: egy kisrepülőgép lezuhanásában két ember életét vesztette. A Bild információi szerint a gépnek a bitburgi repülőtéren kellett volna landolnia, ám vasárnap este váratlanul megszakadt a kapcsolat a radarral.

Lezárták az utakat a repülőgép-szerencsétlenség miatt az Eifelben. Képünk illusztráció. Fotó: Unsplash

Repülőgép-szerencsétlenség Németországban

Hosszú keresés után a hatóságok egy mezőn találták meg a roncsot Fließem közelében. A két utas már életét vesztette, mire a rendőrök és a tűzoltók odaértek. A Kreisstraße 74-es út Erdorf és Fließem között jelenleg le van zárva. A rendőrség egyelőre nem közölt információkat az áldozatok személyazonosságáról, és a zuhanás pontos oka is ismeretlen.

