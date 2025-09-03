Repülőgép-szerencsétlenség Wyomingban: a család szívszorító története bejárta a világot

Egy Piper PA-28-180 típusú kisrepülő zuhant le hétfő délután a Bighorn-hegységben, a Big Mountain csúcsa közelében, mintegy 15 mérföldre Sheridan városától. A repülőgép-szerencsétlenség áldozata egy 13 éves lány lett, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak - írja a CBS News.

A repülőgép-szerencsétlenség áldozatául esett család egy korábbi felvételen - Forrás: GoFoundMe

A repülőgép-szerencsétlenség túlélői válságos állapotban, a kislány életét vesztette

A szerencsétlenül járt család három tagja – egy 11 éves fiú és szüleik, egy 53 éves nő és egy 54 éves férfi – súlyos sérüléseket szenvedett. A mentőcsapatokat egy egészségügyi helikopter riasztotta a környékre, amely észrevette a lezuhant gépet a Bighorn Nemzeti Erdőben.

A helyi sajtó értesülései szerint az áldozatot Amelia Palmerként azonosították, a család pedig Boise városából származik. A szülők válságos állapotban vannak, a fiú azonban kisebb sérülésekkel megúszta a tragédiát. A család számára indított GoFundMe gyűjtés már több mint 25 ezer dollárt ért el.

A Szövetségi Légügyi Hatóság és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal szakemberei vizsgálják a repülőgép-szerencsétlenség körülményeit.

Sheridan megye seriffje, Levi Dominguez közleményében kiemelte:

A mentésben résztvevő csapatok kivételesen összehangolt munkát végeztek. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és a családjukkal vannak.

