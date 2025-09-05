Most jött: két repülőgép ütközött össze a kifutópályán

Szeptember elsején, a hétfő esti órákban a Denverbe tartó United 1871-es járat nekiment egy parkoló, Bostonba induló gépnek - értesült a The Independent. A légitársaság közlése szerint a Boeing 737-900-as repülőgép a kaputól való hátratolás közben érintette a másik gép farkát.

Két United Airlines repülőgép ütközött a San Franciscó-i repülőtéren

Fotó: képkivágás / Independent / Shutterstock

Az egyik utas közösségi médiában számolt be arról, hogy éppen a beszállás közepén voltak, amikor a gép hirtelen megrázkódott. A személyzet ezt követően mindenkit leszállított, a pilóták pedig közölték, hogy a járatot valóban egy másik gép találta el.

Szerencsére senki nem sérült meg, az utasokat biztonságosan kiterelték, majd a légitársaság új repülőgépeket biztosított az úticéljaik eléréséhez.

Vizsgálat indult az ügyben

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) közölte, hogy a kisebb ütközés olyan területen történt, ahol a légiforgalmi irányítók nem kommunikálnak közvetlenül a pilótákkal. Az eset körülményeit vizsgálják.

Ez nem az első probléma a United Airlines-nál az elmúlt hónapokban: július végén egy Londonból San Franciscoba tartó Boeing 777-es repülőgépnek kellett visszafordulnia, miután füst került a fedélzeti konyhába. A járat mindössze 27 percnyi repülés után tért vissza Heathrow repülőtérre.

