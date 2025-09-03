Hírlevél

Rendkívüli

Pánik a WHO-nál: vérző szemeket okoz az új halálos vírus

United Airlines

Dráma a felszállás előtt! Két utasszállító repülő karambolozott Amerikában

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Két United Airlines-járat ütközött össze a San Francisco Nemzetközi Repülőtéren, miközben az egyik gép éppen kitolatott a kaputól. A súlyosnak tűnő baleset ellenére szerencsére senki nem sérült meg, az utasokat biztonságban leszállították a repülőgép fedélzetéről.
United AirlinesrepülőgépbalesetSan Franciscoreptér

Az amerikai United Airlines belső vizsgálatot indított amiatt, hogyan fordulhatott elő két repülőjük összeütközése.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - AUG 6: United Airlines planes takeoff and land at San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, United States on August 6, 2025 as United Airlines flights grounded nationwide because of computer problems. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP), repülő
A United Airlines két repülőgépe a San Francisco-i reptéren
Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Az eset a San Francisco-i légikikötőben történt, az egyik gép Sydney-be, a másik Hongkongba indult volna, amikor a beszállókaputól való tolatáskor összeért a szárnyuk. 

Az ütközés nem irányított területen történt, így a gépek mozgását nem a torony, hanem a földi személyzet vezérelte. Az egyik utas szerint a vontató túl közel vitte az egyik Boeing 777-est a másikhoz. A tolatás közben a gép hirtelen megállt, majd ismét elindult, ezután történt az ütközés. Persze mindenki megijedt, nem tudta, mi van. Komolyabb károk vagy személyi sérülések szerencsére nem történtek - írja a Fox News. A két gép fedélzetén több mint 500 utas tartózkodott, őket biztonságban leszállították, és más járatokkal juttatták el úti céljukhoz.

Más United-repülő is ütközött aznap

A United Airlines mellett a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) is vizsgálja az esetet, a repülőtéri eljárások betartását és a földi személyzet szerepét a történtekben. Érdekesség, hogy ugyanaznap egy másik United-járat is – amely Baltimore-ba indult – kénytelen volt visszafordulni San Franciscóba, miután az utasok égett szagot éreztek a kabinban. A gép biztonságosan landolt, s azon sem sérült meg senki. A United Airlines kiemelt figyelmet fordít mindkét ügyre, valamint arra, hogy hasonló esetek a jövőben ne ismétlődhessenek meg. 

 

