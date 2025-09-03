Dráma a felszállás előtt! Két utasszállító repülő karambolozott Amerikában

Az amerikai United Airlines belső vizsgálatot indított amiatt, hogyan fordulhatott elő két repülőjük összeütközése.

A United Airlines két repülőgépe a San Francisco-i reptéren

Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Az eset a San Francisco-i légikikötőben történt, az egyik gép Sydney-be, a másik Hongkongba indult volna, amikor a beszállókaputól való tolatáskor összeért a szárnyuk.

Az ütközés nem irányított területen történt, így a gépek mozgását nem a torony, hanem a földi személyzet vezérelte. Az egyik utas szerint a vontató túl közel vitte az egyik Boeing 777-est a másikhoz. A tolatás közben a gép hirtelen megállt, majd ismét elindult, ezután történt az ütközés. Persze mindenki megijedt, nem tudta, mi van. Komolyabb károk vagy személyi sérülések szerencsére nem történtek - írja a Fox News. A két gép fedélzetén több mint 500 utas tartózkodott, őket biztonságban leszállították, és más járatokkal juttatták el úti céljukhoz.

Más United-repülő is ütközött aznap

A United Airlines mellett a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) is vizsgálja az esetet, a repülőtéri eljárások betartását és a földi személyzet szerepét a történtekben. Érdekesség, hogy ugyanaznap egy másik United-járat is – amely Baltimore-ba indult – kénytelen volt visszafordulni San Franciscóba, miután az utasok égett szagot éreztek a kabinban. A gép biztonságosan landolt, s azon sem sérült meg senki. A United Airlines kiemelt figyelmet fordít mindkét ügyre, valamint arra, hogy hasonló esetek a jövőben ne ismétlődhessenek meg.