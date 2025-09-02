Repülőre felvihető folyadékok – vége a 100 milliliteres szabálynak?

A repülőre felvihető folyadékok korlátozása hosszú ideje az utazás egyik legidegesítőbb biztonsági előírása. Az eddig kötelező 100 milliliteres határ miatt a legtöbb folyadék, aeroszol vagy gél csak kis zacskóban, tesztméretű tartályban kerülhetett a táskába. Az EU új döntése azonban fokozatosan megváltoztatja a helyzetet, köszönhetően a legújabb CT-szkennereknek, amelyek pontosabban vizsgálják át a kézipoggyász tartalmát – írja a Reise Reporter.

A repülőre felvihető folyadékok szabályozása lazul: a modern CT-szkennereknek köszönhetően akár két liter folyadék is utazhat a kézipoggyászban.

Fotó: Unsplash

Repülőre felvihető folyadékok: nagyobb szabadság, szigorúbb technológia

Az EU biztonsági követelményeinek megfelelően a Smiths Detection új generációs CT-szkennerei háromdimenziós képet készítenek a kézipoggyász tartalmáról, így sokkal pontosabban azonosítják a folyadékokat, géleket és aeroszolokat. Ennek köszönhetően Frankfurtban, Berlinben és Münchenben a közeljövőben már akár két liter folyadék is felvihető a fedélzet kézipoggyászban.

A változás nemcsak kényelmesebbé teszi az utazást, hanem a biztonság a repülésben is javul: a CT-szkennerek gyorsabb és precízebb vizsgálatot biztosítanak, így csökken a biztonsági ellenőrzés ideje, és kevesebb kellemetlenség éri az utasokat.

A hosszú nyári szünet és a szeptemberi utazási szezon előtt sokan fellélegezhetnek, hiszen a korábbi szigorú folyadékkorlátozás enyhül. Fontos azonban tudni, hogy nem minden ellenőrzőponton lesz elérhető az új technológia, így a biztonsági előírások továbbra is eltérhetnek.

Az utazási szabályok a repülőn tehát átalakulóban vannak, de egyelőre érdemes felkészülni arra, hogy bizonyos esetekben marad a régi rendszer: a kis méretű tartályok, a külön zacskó és a szigorú vizsgálat. Ugyanakkor gyógyszerek és speciális folyadékok továbbra is külön engedéllyel vihetők fel.