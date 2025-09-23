Hajszálon múlt egy repülőtéri tragédia

Az utolsó pillanatban a tunéziai pilóták go around-ot hajtottak végre, vagyis megszakították a leszállást és újra felemelkedtek a levegőbe. A két gép így is életveszélyesen közel került egymáshoz, a jelentések szerint mindössze három méter választotta el őket. Az easyJet személyzete annyira megrendült a a repülőtéri incidens után, hogy nem vállalta az indulást, a járatot törölték.

A repülőtéri incidens hajnalban történt – Fotó: Unsplash

Egyre több az ehhez hasonló repülőtéri incidens

A légi baleseteket vizsgáló francia hivatal (BEA) azt igyekszik kideríteni, hogy pilótahiba, légiirányítói félreértés vagy kommunikációs zavar vezetett-e az incidenshez. Előzetes adatok szerint a rossz időjárás, a heves esőzés és a gyenge látási viszonyok is szerepet játszhattak.

Az utasaink és személyzetünk biztonsága a legfőbb prioritásunk, és teljes mértékben együttműködünk a vizsgálatban – állt az easyJet közleményében.

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az elmúlt hetekben: két easyJet-gép például a bázeli reptéren került veszélyes közelségbe. Egy 2023-as vizsgálat szerint az Egyesült Államok légterében drasztikusan nőtt a közeli ütközések száma az elmúlt években.

A legsúlyosabb, A kategóriás incidenstípus – amikor közvetlenül elkerült balesetről van szó – 25 százalékkal gyakoribb, mint egy évtizeddel ezelőtt.

A szakértők szerint a forgalmas repülőterek kapacitása egyre inkább feszegeti a határait, a légiforgalmi irányítók túlterheltek, és a szélsőséges időjárás is növeli a kockázatot. Bár a legtöbb esetben a pilóták és irányítók rutinja megakadályozza a tragédiát, a statisztikák aggasztó trendet mutatnak.

