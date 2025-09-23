Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Nizza

Hajszálon múlt egy repülőtéri tragédia

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hajmeresztő eset történt a nizzai Côte d’Azur repülőtéren. A repülőtéri incidens okozója egy Tuniszból érkező gép volt, amely leszállás közben tévesen rossz pályára sorolt be, ahol éppen egy easyJet járat készült felszállni Nantes felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nizzarepülőtérincidens

Az utolsó pillanatban a tunéziai pilóták go around-ot hajtottak végre, vagyis megszakították a leszállást és újra felemelkedtek a levegőbe. A két gép így is életveszélyesen közel került egymáshoz, a jelentések szerint mindössze három méter választotta el őket. Az easyJet személyzete annyira megrendült a a repülőtéri incidens után, hogy nem vállalta az indulást, a járatot törölték.

A repülőtéri incidens hajnalban történt – Fotó: Unsplash.
A repülőtéri incidens hajnalban történt – Fotó: Unsplash

Egyre több az ehhez hasonló repülőtéri incidens

A légi baleseteket vizsgáló francia hivatal (BEA) azt igyekszik kideríteni, hogy pilótahiba, légiirányítói félreértés vagy kommunikációs zavar vezetett-e az incidenshez. Előzetes adatok szerint a rossz időjárás, a heves esőzés és a gyenge látási viszonyok is szerepet játszhattak. 

 Az utasaink és személyzetünk biztonsága a legfőbb prioritásunk, és teljes mértékben együttműködünk a vizsgálatban – állt az easyJet közleményében. 

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az elmúlt hetekben: két easyJet-gép például a bázeli reptéren került veszélyes közelségbe. Egy 2023-as vizsgálat szerint az Egyesült Államok légterében drasztikusan nőtt a közeli ütközések száma az elmúlt években. 

A legsúlyosabb, A kategóriás incidenstípus – amikor közvetlenül elkerült balesetről van szó – 25 százalékkal gyakoribb, mint egy évtizeddel ezelőtt.

A szakértők szerint a forgalmas repülőterek kapacitása egyre inkább feszegeti a határait, a légiforgalmi irányítók túlterheltek, és a szélsőséges időjárás is növeli a kockázatot. Bár a legtöbb esetben a pilóták és irányítók rutinja megakadályozza a tragédiát, a statisztikák aggasztó trendet mutatnak.

Hétfőn arról írt az Origo, hogy tovább tart a káosz az európai repülőtereken

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!