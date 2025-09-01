Hírlevél

Pónikra vadászik a szárnyas rém

Döbbenetes vádak rázták meg Skócia lankáit! Egy gazda szerint a rétisas már pónikat is elragad. A sas mérete és ereje miatt a fenyegetés nem elképzelhetetlen, a természetvédelem vizsgálatot indított.
rétisasgazdatermészetvédelemSkócia

A rétisas visszatelepítése kezdetben természetvédelmi sikertörténetnek számított, ám mára komoly vitákat szít Skóciában. A gazdák szerint az állat egyre nagyobb kárt okoz.

rétisas
Rétisas Fotó: Jesús Esteban San José/Pexels

Rétisas-veszedelem Skócia vadregényes tájain

Egy skót gazda, Donald John Cameron szerint a visszatelepített rétisas lehet felelős öt shetlandi csikó eltűnéséért South Uist szigetén. A több mint 2,5 méteres szárnyfesztávolságú sas korábban a természetvédelem sikertörténetének számított, ám most egyre több gazda panaszkodik a támadások okozta kár miatt.

Korábban juhászok is hasonló problémákról számoltak be: egy argylli gazda állítása szerint tavaly közel 300 bárányát veszítette el a sasok miatt, több tízezer fontos kárt elszenvedve.

Cameron szerint a szarvasborjak elleni támadások is alátámasztják, hogy a sas képes lehet kis pónikat is prédául ejteni.

David Colthart, a gazdákat képviselő testület tagja elmondta: bár dokumentált eset eddig nem volt, a madarak mérete alapján a lehetőség nem zárható ki. 

A NatureScot természetvédelmi ügynökség ezért vizsgálja a környék sasfészkeit, hogy az állati maradványokból kiderüljön, valóban pónik estek-e áldozatul.

Ha a gyanú igaznak bizonyul, Cameron kormányzati segítséget vár állatai megóvásához – írja a Daily Mail.

 

