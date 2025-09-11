Üvöltő szirénák, megrémült lakosok: vészhelyzet Németországban

Az úgynevezett Warntag keretében a német szövetségi, tartományi és helyi szervek egyszerre indították el a hivatalos vészhelyzeti jelzéseket. A riasztás több csatornán érkezett: mobiltelefonokon a Cell Broadcast rendszer segítségével, a Nina és Katwarn applikációkon, televíziós és rádiós közvetítéseken, közterületi kijelzőkön, valamint szirénákon keresztül. A figyelmeztetés 11:45-kor hivatalos feloldással zárult.

Országos riasztás volt Németországban (A kép illusztráció!)

Fotó: https://unsplash.com/

Hogyan működött a riasztás?

A gyakorlat során mindenki értesítést kapott, aki alkalmas készülékkel tartózkodott a kijelölt területen. A Cell Broadcast előnye, hogy nincs szükség külön alkalmazásra, és minden támogatott telefonra azonnal megérkezik a jelzés. A riasztás kifejezetten hangos volt, hogy akár alvás közben is felébressze az embereket. Emellett szóltak a légvédelmi szirénák is.

🚨🇩🇪 Air alert in Germany. The country is testing warning systems. pic.twitter.com/LTxcfTnfVK — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 11, 2025

A próba során a hatóságok egy új technológiát, az Automatic Safety Alert (ASA) rendszert is kipróbálták, amely DAB+ rádiókon keresztül is képes figyelmeztetést küldeni, még akkor is, ha a mobilhálózat vagy az internet nem működik.

Miért fontos a rendszeres riasztás tesztelése?

A Warntag célja, hogy feltárja a gyenge pontokat a riasztási rendszerben, és biztosítsa, hogy vészhelyzetben a lehető legtöbb embert gyorsan és hatékonyan elérjenek. A gyakorlat emellett a lakosságot is segíti abban, hogy megismerjék a jelzések jelentését, és megfelelően reagáljanak.

A tapasztalatok szerint egyre több embert sikerül elérni: míg 2020-ban még komoly problémák merültek fel a késedelmes riasztás miatt, tavaly már a lakosság 96%-a kapott értesítést valamelyik csatornán keresztül. Az idei próba tovább erősítette a rendszert, és hozzájárult a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.