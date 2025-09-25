Megszületett Rihanna harmadik gyermeke, különleges nevet kapott

Megszületett Rihanna és párja, A$AP Rocky harmadik gyermeke. Az énekesnő szeptember 13-án adott életet egy kislánynak, aki a Rocki Irish Mayers nevet kapta – ezzel édesapja művésznevét idézi, de egy betű eltérésével – írja a BBC.

A 37 éves barbadosi világsztár az örömhírt Instagramon jelentette be, ahol egy fotót osztott meg, amelyen karjában tartja a babát, mellette pedig apró rózsaszín bokszkesztyűk láthatók. A poszt magyar idő szerint 10:30-kor több mint 8 millió kedvelésnél tart.

Rihanna és A$AP Rocky két kisfiút, Riotot és RZA-t is nevel, és legutóbbi terhességét idén májusban, a Met-gála kék szőnyegén jelentette be látványos ruhában.

Az énekesnő korábban a 2023-as Super Bowl félidei show-ján árulta el, hogy második gyermekével várandós.

Rengeteg pénzt keresett Rihanna

A sztár rajongói nemcsak a baba érkezésének örültek, hanem újra felidézték Rihanna zenei karrierjét is: augusztusban volt 20 éve, hogy megjelent az első albuma, míg legutóbbi stúdiólemeze, az Anti közel egy évtizeddel ezelőtt látott napvilágot.

Azóta a popsztár beauty- és divatbirodalmat épített, nettó vagyonát a Forbes már több mint egymilliárd dollárra becsüli.

A család a közelmúltban más okból is a címlapokra került: februárban A$AP Rocky felmentést kapott egy lőfegyverrel kapcsolatos ügyben, amelynek tárgyalásán Rihanna két fiát is magával vitte.

A pár második gyerekéről is írtunk korábban.