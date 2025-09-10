Hírlevél

robbanás

Lángokban áll a főváros: hatalmas robbanás történt – videó

Erőteljes robbanás rázta meg a fővárost, miután több, cseppfolyós gázzal megrakott vasúti kocsi kapott lángra. A robbanás miatt a hatóságok egy sérültről számoltak be, és az érintett területen élőket arra figyelmeztették, hogy maradjanak otthonaikban.
Kedd reggel drámai robbanás rázta meg Vilnius külvárosát, miután több vasúti kocsi kapott lángra, amelyek cseppfolyósított gázt szállítottak. A tűztől kialakult robbanás következtében hatalmas füstoszlopok keletkeztek, melyek a főváros több pontjáról is láthatóak voltak.

VILNIUS, LITHUANIA - JULY 09: People enjoy their time in Vilnius, the largest city and capital of Lithuania, also is included as a UNESCO World Heritage Site on July 09, 2023. With city's abundance of museums, galleries, and theaters, the capital city delights its visitors throughout the year. Many churches, monasteries, and castles with medieval architecture are located in the historical city. Aytac Unal / Anadolu Agency (Photo by Aytac Unal / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP) Felhasználva: robbanás rázta meg a litván fővárost
Robbanás rázta meg a fővárost - A kép illusztráció! - Vilnius, Litvánia
Fotó: AYTAC UNAL / ANADOLU AGENCY

A robbanás oka és következményei

A litván belügyminiszter, Vladislavas Kondratovičius elmondta, hogy az első információk szerint a tűz valószínűleg a munkahelyi biztonsági előírások megsértéséből eredhet, de minden verziót vizsgálnak. Egy személy sérült meg a baleset során. 

A hatóságok arra kérték az érintett környék lakóit, hogy maradjanak otthonaikban.

A lángra kapott vasúti kocsik a lengyel Orlen vállalat tulajdonában állnak, és a cseppfolyósított propán-bután gázt az litvániai finomítótól a Baltoji Vokė LPG terminálhoz szállították. A terminál nem az Orlen litván egységéhez tartozik, a logisztikai műveletet egy alvállalkozó végezte, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során.

Biztonsági figyelmeztetések a lakosságnak

A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs gyanú arra, hogy a robbanás szándékos cselekmény eredménye lett volna. 

A lakosoknak azt tanácsolták, hogy zárják be az ablakokat, és kerüljék a veszélyeztetett területeket, amíg a helyzet stabilizálódik. A tűzoltóság folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén, és a vizsgálat tovább folyik.

Az Origo.hu oldalán korábban megírtuk, hogy nem csak a turistákat vonzza a litván főváros: nyár elején egy medve tartott városnézést Vilniusban.

 

