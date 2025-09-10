Lángokban áll a főváros: hatalmas robbanás történt – videó

Kedd reggel drámai robbanás rázta meg Vilnius külvárosát, miután több vasúti kocsi kapott lángra, amelyek cseppfolyósított gázt szállítottak. A tűztől kialakult robbanás következtében hatalmas füstoszlopok keletkeztek, melyek a főváros több pontjáról is láthatóak voltak.
A litván belügyminiszter, Vladislavas Kondratovičius elmondta, hogy az első információk szerint a tűz valószínűleg a munkahelyi biztonsági előírások megsértéséből eredhet, de minden verziót vizsgálnak. Egy személy sérült meg a baleset során.
A hatóságok arra kérték az érintett környék lakóit, hogy maradjanak otthonaikban.
A lángra kapott vasúti kocsik a lengyel Orlen vállalat tulajdonában állnak, és a cseppfolyósított propán-bután gázt az litvániai finomítótól a Baltoji Vokė LPG terminálhoz szállították. A terminál nem az Orlen litván egységéhez tartozik, a logisztikai műveletet egy alvállalkozó végezte, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs gyanú arra, hogy a robbanás szándékos cselekmény eredménye lett volna.
A lakosoknak azt tanácsolták, hogy zárják be az ablakokat, és kerüljék a veszélyeztetett területeket, amíg a helyzet stabilizálódik. A tűzoltóság folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén, és a vizsgálat tovább folyik.
Az Origo.hu oldalán korábban megírtuk, hogy nem csak a turistákat vonzza a litván főváros: nyár elején egy medve tartott városnézést Vilniusban.