Lángokban áll a főváros: hatalmas robbanás történt – videó

Kedd reggel drámai robbanás rázta meg Vilnius külvárosát, miután több vasúti kocsi kapott lángra, amelyek cseppfolyósított gázt szállítottak. A tűztől kialakult robbanás következtében hatalmas füstoszlopok keletkeztek, melyek a főváros több pontjáról is láthatóak voltak.

Robbanás rázta meg a fővárost - A kép illusztráció! - Vilnius, Litvánia

Fotó: AYTAC UNAL / ANADOLU AGENCY

A robbanás oka és következményei

A litván belügyminiszter, Vladislavas Kondratovičius elmondta, hogy az első információk szerint a tűz valószínűleg a munkahelyi biztonsági előírások megsértéséből eredhet, de minden verziót vizsgálnak. Egy személy sérült meg a baleset során.

A hatóságok arra kérték az érintett környék lakóit, hogy maradjanak otthonaikban.

A lángra kapott vasúti kocsik a lengyel Orlen vállalat tulajdonában állnak, és a cseppfolyósított propán-bután gázt az litvániai finomítótól a Baltoji Vokė LPG terminálhoz szállították. A terminál nem az Orlen litván egységéhez tartozik, a logisztikai műveletet egy alvállalkozó végezte, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során.

Biztonsági figyelmeztetések a lakosságnak

A hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenleg nincs gyanú arra, hogy a robbanás szándékos cselekmény eredménye lett volna.

A lakosoknak azt tanácsolták, hogy zárják be az ablakokat, és kerüljék a veszélyeztetett területeket, amíg a helyzet stabilizálódik. A tűzoltóság folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén, és a vizsgálat tovább folyik.

