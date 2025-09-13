Hírlevél

Rendkívüli

Váratlan fordulat, Zelenszkij bejelentette, hogy készen áll

Madrid

Felrobbant egy madridi bár, több tucat ember megsérült – fotók, videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Legkevesebb 25 ember megsérült, közülük többen súlyosan egy bárban bekövetkezett robbanásban Madridban szombaton - közölték a helyi hatóságok. Az első hivatalos tájékoztatás szerint a robbanás a spanyol főváros Puente de Vallecas nevű kerületében működő vendéglátó-helyiségben történt kora délután.
Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött.

Óriási robbanás történt egy madridi bárban

A lakókat a kiérkező hatóságok evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Átvizsgálták a bár romjait is további sérültek után kutatva.

Gázszivárgás okozhatta a robbanást

A spanyol közmédia (RTVE) azt jelentette, hogy senki sem rekedt odabent.

Több szomszédos épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak.

A robbanás helyszínét a hatóságok lezárták. Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.

Pár hónapja egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben történt robbanás Madridban.

