Felrobbant egy madridi bár, több tucat ember megsérült – fotók, videó

Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött.

Óriási robbanás történt egy madridi bárban

A lakókat a kiérkező hatóságok evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Átvizsgálták a bár romjait is további sérültek után kutatva.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona.

Gázszivárgás okozhatta a robbanást

A spanyol közmédia (RTVE) azt jelentette, hogy senki sem rekedt odabent.

Több szomszédos épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.

La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones.

A robbanás helyszínét a hatóságok lezárták. Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.

Pár hónapja egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben történt robbanás Madridban.