Felrobbant egy madridi bár, több tucat ember megsérült – fotók, videó

Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött.
A lakókat a kiérkező hatóságok evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Átvizsgálták a bár romjait is további sérültek után kutatva.
A spanyol közmédia (RTVE) azt jelentette, hogy senki sem rekedt odabent.
Több szomszédos épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak.
A robbanás helyszínét a hatóságok lezárták. Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.
Pár hónapja egy akkumulátor-újrahasznosító üzemben történt robbanás Madridban.