Most érkezett: robbanás történt Oslo belvárosában

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek – írja rendőrség jelentése alapján az MTI. Közölték, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat.

A mentőszolgálat 2025. szeptember 23-án a robbanásról szóló bejelentés után a norvégiai Oslo Parkveien melletti Pilestredetben. Fotó: TERJE PEDERSEN / NTB

Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye

– közölte a rendőrség.

A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, „amely kézigránátnak tűnt, szintén találtunk. Felrobbantottuk.”

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.

Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú.

Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.

A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogosátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség. A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek.

Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.