Most érkezett: Fel akartak robbantani egy Kurszkba tartó személyvonatot, többen meghaltak

Robbanóeszközöket találtak a vasúti síneken az orjoli régióban egy robbanást követően – közölte a régió kormányzója, Andrej Klicskov a Telegram-csatornáján.

„Az Orjol régió vasúti síneinek ellenőrzése során robbanóeszközökre bukkantunk. Sajnos a detonáció két ember életét követelte, egy pedig megsérült” – írta Klicskov.

A kormányzó elmondta, hogy a Maloarkhangelszk–Glazunovka szakaszon folyik a helyszíni vizsgálat, ezért több távolsági vonat késéssel közlekedik. Hozzátette, hogy a vonatok személyzete minden szükséges segítséget megad az utasoknak, és a hatóságok azt is fontolgatják, hogy busszal juttassák el az utasokat a lakóhelyükre.

Klicskov hangsúlyozta, hogy a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt áll, és folyamatban van az elkövetők felkutatása.

Korábbi információk szerint a robbanás áldozatai és a sérült pályafelügyelők voltak - írja a Lenta.

Frissítés:

Később kiderült, hogy az áldozatok a Roszgvargyija (Orosz Nemzeti Gárda) tagjai voltak. Egy másik roszgvardista súlyos állapotban van.

Az ügyben megszólalt Alekszandr Hinstejn, a szomszédos Kurszk megye megbízott kormányzója is, aki arról számolt be, hogy öt katasztrófa-ellátó egységet vezényeltek a helyszínre, emellett a Roszgvargyija kurszki igazgatóságának emberei is Orjolba érkeztek.

A robbanás miatt több távolsági járat is késik. Összesen tíz vonat közlekedése akadozik, az utasokat a hatóságok igyekeznek buszokkal hazajuttatni – Kurszk irányába például 18 buszt állítottak forgalomba.

Klicskov hangsúlyozta: a helyzet ellenőrzés alatt van, a rendvédelmi szervek keresik azokat, akik a sínek alá helyezték a robbanóeszközöket - írta a Kommersant.