Megőrülnek érte a rajongók: így néz ki Robbie Williams hasonmása

Sokan gondolhatják, hogy Robbie Williams-hasonmásként fellépni csak a csillogásról, a rajongók szeretetéről és a nagy fizetésekről szól. Tony Lewis, aki az Egyesült Királyságban és világszerte is koncertezik, azonban rávilágított a szakma kevésbé látványos oldalára is – számol be a Daily Star.

Tony Lewis Robbie Williams-hasonmásként járja a világot

Fotó: tonyasrobbie/Instagram

Robbie Williams hasonmása vallott a szakma árnyoldalairól

Tony elmondása szerint egyik nap egy kis házibulin játszik öt ember előtt, máskor pedig egy 20 ezres fesztivál közönségének ad koncertet. A munka változatossága izgalmas, de egyben kiszámíthatatlanná is teszi az életét. Nemrég például egy hónapos ausztráliai turnéra kapott felkérést, tíz színházi előadásra.

Bár többször szerepelt televízióban – például a The Last Leg című élő show-ban –, elárulta, hogy igyekszik kerülni a tribute-versenyeket. „Nem érzem jól magam, amikor más hasonmásokkal kell megméretnem magam. Ez a része a munkának sosem vonzott” – vallotta be.

A hasonmás őszintén bevallotta, hogy a munka anyagilag rendkívül kifizetődő. „Igen, jól fizet. Talán nem kellene ezt mondanom, de bevallom: a pénzért csinálom” – mondta nevetve.

