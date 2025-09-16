Robert Redford élete képekben– galéria

Ahogy az Origo is beszámolt róla, kedden reggel utah-i otthonában meghalt Robert Redford, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök sztárja, kétszeres Oscar-díjas rendező, a Sundance Intézet és Filmfesztivál atyja.

Robert Redford A nagy balfogás című filmben 1972-ben

Fotó: LANDERS ROBERTS PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP