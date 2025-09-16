Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Robert Redford

Robert Redford

Robert Redford élete képekben– galéria

35 perce
Véget ért egy korszak Hollywoodban: 89 évesen elhunyt Robert Redford, a ’60-as és ’70-es évek egyik legnagyobb filmsztárja. Robert Redford színészként, rendezőként és mecénásként is maradandót alkotott.
Ahogy az Origo is beszámolt róla, kedden reggel utah-i otthonában meghalt Robert Redford, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök sztárja, kétszeres Oscar-díjas rendező, a Sundance Intézet és Filmfesztivál atyja.

Robert Redford, Les quatre malfratsThe Hot Rock1972Real Peter YatesRobert Redford.Collection Christophel © Landers Roberts Productions (Photo by Landers Roberts Productions / Collection ChristopheL via AFP)
Robert Redford A nagy balfogás című filmben 1972-ben
Fotó: LANDERS ROBERTS PRODUCTIONS / Collection ChristopheL via AFP

Az alábbi galériában összeszedtük Robert Redford életének legfontosabb állomásait:

Galéria: Robert Redford életének fontos állomásai – képek
Robert Redford 1966-ban

 

