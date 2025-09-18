Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Robert Redford

Mutatjuk Robert Redford utolsó fényképét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy azt lapunk is megírta, kedden meghalt Hollywood aranykorának ikonikus színésze és rendezője. Most megtaláltuk a 89 éves korában elhunyt Robert Redford utolsó fotóját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Robert RedfordA nagy balhészínészlegendautolsó fotófilmrendezőOscar-díjHollywood

Nem túlzás kijelenteni, a filmvilág egyik legnagyobb ikonja volt Robert Redford.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 08: Robert Redford at 'The Company You Keep' premiere during The 2012 Toronto International Film Festival held at Roy Thomson Hall on September 9, 2012 in Toronto, Canada. © mpi01/MediaPunch Inc.
Az amerikai színészlegenda, Robert Redford 2018-ban vonault vissza
Fotó: mpi01/MediaPunch Inc. / www.mediapunchinc.com

A 89 évesen, kedden reggel Utah-i otthonában elhunyt színészlegenda olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A keselyű három napja, A nagy balhé, a Távol Afrikától vagy az Az elnök emberei. 

És mellette még a Sundance Filmfesztivál megalapításával az amerikai független film egyik legnagyobb támogatója lett. Hollywood csillaga a kamera mögött is maradandót alkotott: első rendezésével, az Átlagemberek (1980) című filmmel elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. Páratlan karriert tudhatott maga mögött: több mint hat évtizeden keresztül volt aktív, színészként 86 filmben szerepelt, rendezőként 10 alkotást jegyzett, és producerként közel 60 produkcióban működött közre. Pályafutása alatt Redford két Oscar-díjat – köztük egy életmű-elismerést – és három Golden Globe-díjat nyert.

Robert Redford Monacóban mutatkozott utoljára

Hét éve, 2018-ban jelentette be visszavonulását. Utolsó filmje a 2019-es Bosszúállók: Végjáték volt. Az ezt követő években egyre ritkábban vállalt interjúkat és nyilvános szerepléseket. Az utolsó róla készült publikus fotó 2021 októberében készült, amikor feleségével, Sibylle Szaggars-szal részt vett egy monacói jótékonysági gálán. Az eseményt II. Albert monacói herceg alapítványa szervezte, ahol Redford életműdíjat is kapott. A képen idős kora ellenére elegánsan, méltóságteljesen és jókedvűen, talpi fehérben látható, felesége oldalán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!