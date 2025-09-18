Mutatjuk Robert Redford utolsó fényképét

Nem túlzás kijelenteni, a filmvilág egyik legnagyobb ikonja volt Robert Redford.

Az amerikai színészlegenda, Robert Redford 2018-ban vonault vissza

Fotó: mpi01/MediaPunch Inc. / www.mediapunchinc.com

A 89 évesen, kedden reggel Utah-i otthonában elhunyt színészlegenda olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, A keselyű három napja, A nagy balhé, a Távol Afrikától vagy az Az elnök emberei.

És mellette még a Sundance Filmfesztivál megalapításával az amerikai független film egyik legnagyobb támogatója lett. Hollywood csillaga a kamera mögött is maradandót alkotott: első rendezésével, az Átlagemberek (1980) című filmmel elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat. Páratlan karriert tudhatott maga mögött: több mint hat évtizeden keresztül volt aktív, színészként 86 filmben szerepelt, rendezőként 10 alkotást jegyzett, és producerként közel 60 produkcióban működött közre. Pályafutása alatt Redford két Oscar-díjat – köztük egy életmű-elismerést – és három Golden Globe-díjat nyert.

Robert Redford Monacóban mutatkozott utoljára

Hét éve, 2018-ban jelentette be visszavonulását. Utolsó filmje a 2019-es Bosszúállók: Végjáték volt. Az ezt követő években egyre ritkábban vállalt interjúkat és nyilvános szerepléseket. Az utolsó róla készült publikus fotó 2021 októberében készült, amikor feleségével, Sibylle Szaggars-szal részt vett egy monacói jótékonysági gálán. Az eseményt II. Albert monacói herceg alapítványa szervezte, ahol Redford életműdíjat is kapott. A képen idős kora ellenére elegánsan, méltóságteljesen és jókedvűen, talpi fehérben látható, felesége oldalán.