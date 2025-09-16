Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

Robinson

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Utah állam ügyésze, Jeff Grey bejelentette, hogy vádat emel Tyler James Robinson ellen, aki a vád szerint előre megfontolt szándékkal ölte meg a konzervatív aktivistát, Charlie Kirköt. Az ügy súlyossága miatt a büntetés akár halálbüntetés is lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RobinsonCharlie Kirkbörtön

Az FBI igazgatója közölte, hogy a nyomozók vizsgálják, Robinson egyedül követte-e el a gyilkosságot.

robinson
Tyler James Robinson

Robinson bevallotta a tettét

A Washington Post szerint a Kirk-gyilkosság gyanúsítottja a tettét a barátainak a közösségi médiában bevallotta.

Az első pont: előre megfontolt, súlyos körülmények között elkövetett gyilkosság, amely során Charlie Kirk életét szándékosan és tudatosan kioltották, miközben mások élete is komoly veszélynek volt kitéve

– mondta Grey a BBC élő közvetítése szerint.

Az ügyész azt is bejelentette, hogy halálbüntetés kiszabását fogja kérni Robinsonra. Emellett a vádiratban fegyverrel elkövetett súlyos bűncselekmény miatt is vádolják.

Robinsont Utah állam börtönében tartják majd fogva, és nem engedik szabadlábra helyezni óvadék ellenében a halálbüntetés iránti kérelem miatt – tette hozzá az ügyész.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!