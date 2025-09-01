A botrány után mindenkit meglepett Rod Stewart családi fotója

Rod Stewart – akinek részeg tánca sokakat meglepett – feleségével és két fiával jelent meg egy nyilvános eseményen, ahol egy fotó is készült a családról.

Rod Stewart Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rod Stewart és ritkán látható fiai

Sir Rod Stewart ritkán mutatkozik teljes családjával, most azonban kivételt tett. A Beverly Hills-i otthonához közeli Malibu-i Soho House-ban felesége, Penny Lancaster és két fia, Alastair és Aiden társaságában élvezett egy különleges estét.

A 80. születésnapját az év elején ünneplő énekes elegáns szettben jelent meg

A két fiú is apjuk stílusát követte: a 19 éves Alastair és a 14 éves Aiden nyitott gallérú inget és szabott nadrágot viselt. A nyilvános fotó jól tükrözi, hogy Rod Stewart és családja mennyire összehangoltan és elegánsan jelenik meg együtt.

A fotó különösen emlékezetes pillanatot rögzített, hiszen a sztár mostanában inkább a zenei karrierje körüli hírekkel került reflektorfénybe. A hónap elején kritika érte, amikor egyik koncertjén mesterséges intelligencia által készített videót vetített Ozzy Osbourne-ról és más elhunyt ikonokról, amelyet sokan „valóságtól elrugaszkodottnak” neveztek – írja a The Mirror.