Nyaralás helyett gyász: újabb turistát ragadott el a tenger

Tragikus nyár Rodoszon: rövid időn belül három brit turista is életét vesztette a sziget népszerű üdülőhelyein. A Daily Mail indormációi szerint a legutóbbi esetben egy 57 éves férfit emeltek ki a vízből élettelenül, a hatóságok vizsgálatot indítottak.

Rodosz partjainál újabb brit turista vesztette életét

Fotó: Unsplash

Sorozatos halálesetek Rodoszon

A nyár folyamán ez már a harmadik hasonló eset volt brit állampolgárokkal. Augusztusban egy 26 éves férfit találtak eszméletlenül Lindosnál, akit hiába próbáltak újraéleszteni, a kórházban halottnak nyilvánították. Júniusban pedig egy 68 éves brit turista vesztette életét úszás közben, szintén Lindos strandján.

Mindhárom esetben a hatóságok boncolást rendeltek el a halál okának tisztázására. A lindosi kikötői hatóság jelenleg is vizsgálja a legutóbbi tragédia körülményeit.

A brit külügyminisztérium megerősítette az eseteket, és közölte: támogatást nyújtanak az elhunyt turisták családjának, valamint folyamatos kapcsolatban állnak a görög hatóságokkal.