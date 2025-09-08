Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas botrány: elért egy NATO-tagországot a háború

Rodosz

Nyaralás helyett gyász: újabb turistát ragadott el a tenger

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb tragédia történt a görögországi Rodoszon: szeptember 7-én egy 57 éves brit férfit húztak ki a tengerből Prasonisi térségében. A férfi nem mutatott életjeleket, a mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rodoszbrit turistahalál

Tragikus nyár Rodoszon: rövid időn belül három brit turista is életét vesztette a sziget népszerű üdülőhelyein. A Daily Mail indormációi szerint a legutóbbi esetben egy 57 éves férfit emeltek ki a vízből élettelenül, a hatóságok vizsgálatot indítottak.

Rodosz
Rodosz partjainál újabb brit turista vesztette életét
Fotó: Unsplash

Sorozatos halálesetek Rodoszon

A nyár folyamán ez már a harmadik hasonló eset volt brit állampolgárokkal. Augusztusban egy 26 éves férfit találtak eszméletlenül Lindosnál, akit hiába próbáltak újraéleszteni, a kórházban halottnak nyilvánították. Júniusban pedig egy 68 éves brit turista vesztette életét úszás közben, szintén Lindos strandján.

Mindhárom esetben a hatóságok boncolást rendeltek el a halál okának tisztázására. A lindosi kikötői hatóság jelenleg is vizsgálja a legutóbbi tragédia körülményeit.

A brit külügyminisztérium megerősítette az eseteket, és közölte: támogatást nyújtanak az elhunyt turisták családjának, valamint folyamatos kapcsolatban állnak a görög hatóságokkal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!