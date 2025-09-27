Vadállat ijesztette halálra az utasokat az éjszakai járaton – videó

Ritka és félelmetes jelenet játszódott le egy késő esti vonaton Nagy-Britanniában. A Southend Centralból London Fenchurch Street állomásra tartó utolsó járat egyik kocsijába ugyanis egy róka ugrott be, ami pánikot okozott az utasok között – számol be a Daily Mail.

Róka ugrott fel a Southendből Londonba tartó vonatra

Fotó: Unsplash

Róka a londoni vonaton

A 21 éves Eve Amoateng épp a c2c szolgáltató vonatán utazott, amikor észrevette a szokatlan „utast”. A róka a kocsi közepén helyezkedett el, és elzárta a kijáratot, így az emberek nem tudtak átmenni a következő kocsiba. A helyzetet az is súlyosbította, hogy a vonaton gyenge volt a térerő, így az utasok nem tudtak azonnal segítséget hívni. Többen tehetetlenül figyelték, ahogy az állat mozdulatlanul ül, majd néhány perc múlva váratlanul kirohant a peron felé, így véget ért a feszültséggel teli jelenet.

Korábban arról számoltunk be, hogy róka okozott halálos balesetet és az autót felnyársalta egy munkagép. Részletek az Origo oldalán találhatók.