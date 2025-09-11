Párizs után Róma? Fürdésre alkalmassá tennék a város szennyezett folyóját

A terv előkészítésére munkacsoport alakult, amely országos és regionális szervek együttműködésével dolgozik. Róma vezetője szerint a projekt költségei valószínűleg alacsonyabbak lesznek, mint a francia fővárosban.

A Róma folyójaként ismert Tiberisen (Tevere) a Ponte Sant’Angelón kelhetünk át

Fotó: Shutterstock

Róma döntött: 5 éven belül fürödni és úszni lehet majd a Tiberisben

A Szajna megtisztítása 1,4 milliárd euróba került (csak nem 550 milliárd forintba), de Gualtieri úgy véli, a Tiberis esetében kevesebb is elegendő lehet.

A folyóban egészen az 1960-as évekig szabad volt a fürdés, majd a szennyezés miatt tiltották be.

Manapság több száz eurós bírság sújtja azt, aki mégis megmártózik benne. Ennek ellenére szilveszterkor búvárok hagyományosan a Tiberis vizébe ugranak. A városháza a jubileumi szentévre megtisztította a folyópartokat, hogy vonzóbbá tegye a környezetet. Párizs példája figyelmeztető: a jó vízminőség elérése és megtartása hosszú távon is nehéz feladat.

A Szajnát 100 év után nyilvánították fürdőzésre alkalmasnak

A Szajna tavaly nyáron a párizsi olimpia egyik legmegosztóbb helyszíne volt: a nyílt vízi úszó- és triatlonversenyeket időnként el kellett halasztani a magas bakteriológiai szintek miatt. Ennek ellenére Anne Hidalgo polgármester demonstratív módon megmártózott benne, idén júliusban pedig a lakosság is megkapta erre a lehetőséget.

Tiltakozások és ellenvélemények Rómában

Az olasz környezet-egészségügyi szakemberek felháborodtak és arra figyelmeztetnek: a folyó jelenlegi állapota komoly egészségügyi kockázatot jelent.

A vízben nagy mennyiségű mikroplasztik, ammónia, valamint baktériumok, például az E. coli található, amelyek bélrendszeri, bőr- és szemfertőzéseket okozhatnak.

A szakértők szerint a vegyi anyagok, nehézfémek és a rágcsálók által terjesztett betegségek miatt a Tiberis még messze van attól, hogy biztonságosan lehessen benne fürdeni – írja a Roma Today.