Aranyáron dobták piacra Louis Vuitton új luxusrúzsát, mégis sorban állnak érte

A kollekció 55 árnyalatot kínál, amelyek között matt és szatén finis is megtalálható. A rúzs Pat McGrath világhírű sminkmester közreműködésével készült, aki régóta dolgozik a divatházzal – írja a The Guardian.

Louis Vuitton rúzs egy táska áráért?

Fotó: Unsplash

A luxus csomagolást Konstantin Grcic ipari formatervező alkotta, fekete-arany mágneses tokkal. Az illatában mimóza, jázmin és rózsa dominál, ami még különlegesebbé teszi. A divatházak számára a szépségápolási termékek óriási hasznot hoznak, miközben könnyebb belépési pontot nyújtanak a vásárlóknak.

Egy Louis Vuitton táskához képest a rúzs ára viszonylag megfizethető, mégis méregdrága, 120 fontba (csaknem 55 ezer forintba) kerül.

A magas ár önmagában is vonzóvá válik, mert a vásárlás a társadalmi helyzet kifejezésévé alakul. A termék újra tölthető, így a tok hosszú távon a luxus érzését adja. A szakértők szerint a provokatív árstratégia egyben marketingfogás, amely beszédtémává teszi a terméket. Összességében a Louis Vuitton rúzsa egyszerre jelképezi az exkluzivitást, az identitást és a luxus mindennapokba csempészett formáját.

Louis Vuitton's new $160 lipstick has already sold out in several shades. Here's what makeup artists are saying about the new, luxury cosmetic line. https://t.co/tghNrajhj5 — Courier Journal (@courierjournal) August 31, 2025

Louis Vuitton útja a világhírnévig

Louis Vuitton 13 évesen otthagyta otthonát, és két év alatt gyalog jutott el Párizsba, útközben alkalmi munkákból tartotta fenn magát. A fiatal fiúból hamar az arisztokrácia kedvelt ládakészítője lett, majd Eugénia császárné személyi csomagolója.

1854-ben saját műhelyt alapított, és bemutatta az első négyszögletes, vízhatlan vászonból készült bőröndöt, amely forradalmasította az utazást. A francia–porosz háborúban tönkrement a műhelye, de kitartásával gyorsan újjáépítette vállalkozását.

1886-ban fiával együtt feltalálta a híres, feltörhetetlennek tartott zárat, amelyet még Houdininek is kihívásként felajánlott. Halála után fia, Georges Vuitton vitte tovább a céget, amely mára a világ egyik legismertebb luxusmárkájává nőtte ki magát.